▶️ Audio de Mercados (06.02.2025)

Los mercados en Wall Street iniciaron la jornada con un tono positivo, impulsados por el optimismo en torno a la economía estadounidense y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, los principales índices bursátiles ceden ligeramente terreno, reflejando la cautela de los inversionistas ante nuevas cifras económicas y la evolución de las tensiones comerciales. Mientras tanto, en Europa y Asia, los mercados mantienen su tendencia alcista, respaldados por sólidos datos económicos y el impulso de las tecnológicas. En particular, las inversiones en inteligencia artificial (IA) siguen siendo un catalizador clave, con empresas como Amazon en el centro de la atención tras anunciar nuevos proyectos en este sector.

