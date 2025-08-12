▶️ Audio de Mercados

Leer más

11:11 12 de agosto de 2025

 En EE. UU., la inflación subyacente subió 0,3 % en julio, impulsando apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre y bajando el bono a 10 años a 4,26 %. La tregua EE. UU.–China apoya el ánimo inversor, mientras en Europa los índices operan mixtos. Hoy se espera sesgo alcista en Nasdaq y S&P 500, con oro y plata favorecidos por dólar débil y metales industriales apoyados por perspectivas comerciales más estables.

Escrito por

Gonzalo Muñoz

