▶️ Audio de Mercados

En EE. UU., la inflación subyacente subió 0,3 % en julio, impulsando apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre y bajando el bono a 10 años a 4,26 %. La tregua EE. UU.–China apoya el ánimo inversor, mientras en Europa los índices operan mixtos. Hoy se espera sesgo alcista en Nasdaq y S&P 500, con oro y plata favorecidos por dólar débil y metales industriales apoyados por perspectivas comerciales más estables.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "