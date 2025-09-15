Leer más

▶️ Audio de Mercados (15.09.2025)

10:10 15 de septiembre de 2025

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵

Los mercados arrancan atentos al recorte de tasas de la Fed y a sus nuevas proyecciones. Tesla sube tras compras de Elon Musk, mientras los CTAs siguen largos en bonos y Nasdaq. En Europa, el BCE mantiene tipos pero alerta sobre inflación, y en Asia los datos de China decepcionan aunque la tecnología sostiene el ánimo.

Análisis de mercado

17.09.2025
21:23

La Fed finalmente recorta las tasas, pero no garantiza nuevos movimientos 💲🎙️

La Fed decidió hoy recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta 4,25%, en línea con las expectativas. La...

 21:19

⏬El Nasdaq 100 cae un 1% durante la conferencia de prensa de la Fed

Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea...

 20:41

Conferencia de Powell de la Reserva Federal (EN VIVO)

Una conferencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de comenzar. A continuación se presentan los comentarios más...
