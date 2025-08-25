▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
Los mercados inician la semana con un tono mixto: Asia subió con fuerza, con China en máximos de tres años, mientras que en Europa pesaron las caídas en renovables y bajo volumen por el feriado en Londres. En EE.UU. los futuros retroceden pese al optimismo por recortes de tasas, con la mirada puesta en los datos de inflación del viernes y los resultados de Nvidia. En commodities, el dólar repunta, el oro se mantiene firme y el petróleo avanza por tensiones geopolíticas.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "