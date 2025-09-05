▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
- El NFP de agosto mostró solo 22.000 empleos creados y una tasa de desempleo al 4,3%, confirmando la desaceleración del mercado laboral en EE.UU.
- Estos datos fortalecen la expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed en septiembre.
- En Europa, las bolsas avanzaron con cautela mientras la presión sobre los bonos generó preocupación.
- En Asia, el sector tecnológico lideró las alzas, aunque emergentes como Indonesia enfrentaron volatilidad política y cambiaria.
