▶️ Audio de Mercados

11:11 10 de septiembre de 2025

1. Oracle enciende entusiasmo en tecnología con proyecciones optimistas en cielo computacional. (Reuters) 

2. Datos de precios al productor de EE.UU. son esperados esta mañana: fundamentales para la Fed. 9:30


3. Oro sigue firme ante volatilidad global, destacándose como refugio ante incertidumbre. (Reuters).

Gonzalo Muñoz

Análisis de mercado

12.09.2025
8:28

La estimación del PIB del Reino Unido es mayor, los datos de producción son más débiles de lo esperado

La última batería de indicadores económicos del Reino Unido presenta una imagen mixta que invita a una lectura matizada. Por un lado,...

 8:25

Bitcoin recupera los 115,700$ tras leve repunte del 1%

Bitcoin superó los 115.700 dólares, con una subida de aproximadamente un 1%, mientras que Ethereum se disparó más de un 2,5%,...
11.09.2025
20:26

Bolsas en récords, dólar débil e inflación en EE.UU.💲

Resumen diario de mercados – 11 de septiembre de 2025 La sesión del 11 de septiembre de 2025 estuvo marcada por un fuerte apetito por riesgo...
