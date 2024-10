▶️ Audio de Mercados (24.09.2024)

Bolsas asiáticas y cobre impulsados por estímulos de China Las bolsas asiáticas iniciaron la semana con un fuerte repunte, lideradas por los mercados chinos, que celebraron el anuncio de un nuevo paquete de estímulo económico por parte del Banco Popular de China. Este plan incluye un recorte de 50 puntos básicos al coeficiente de reservas obligatorias de los bancos, con el objetivo de inyectar liquidez en la economía y apoyar al debilitado mercado inmobiliario. Además, se espera que este estímulo se complemente con posibles recortes adicionales hacia finales de año, lo que ha elevado la confianza de los inversores en la recuperación económica de China. Como resultado, índices como el CSI 300, el Shanghai Composite y el Hang Seng han subido más del 3,5%. En los mercados de materias primas, el petróleo también mostró un repunte, impulsado por las expectativas de mayor demanda tras los estímulos en China, además de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El oro, por su parte, alcanzó un nuevo máximo histórico, respaldado por la debilidad del dólar y los temores inflacionarios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dólar y cobre en movimientos contrarios El dólar internacional inició la jornada debilitándose, influenciado por las declaraciones de miembros de la Reserva Federal (FED), quienes siguen apoyando recortes en las tasas de interés ante los crecientes temores de una recesión en Estados Unidos. Por otro lado, el cobre ha subido alrededor de un 2%, beneficiándose de los recortes de tasas y estímulos económicos del Banco Popular de China. Estos esfuerzos han aumentado la confianza de los inversores en la economía asiática, fortaleciendo la tendencia alcista del metal rojo, que continúa ganando terreno gracias a las inversiones en transición energética y electromovilidad. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |



