▶️ Audio de Mercados (26.09.2024)

Los índices estadounidenses cerraron ayer con ligeras caídas, pero hoy los futuros muestran un repunte, con el S&P 500 superando los 5.800 puntos por primera vez, avanzando un 0,40%. Este aumento refleja el optimismo de los inversores, a pesar de la reciente volatilidad en los mercados. Mientras tanto, el dólar, que ayer registró una fuerte subida del 0,70%, retrocede hoy un 0,10%, cotizando en torno a los 100,5000 puntos. El mercado está atento a los próximos movimientos de la Reserva Federal, tras los comentarios de Adriana Kugler, gobernadora de la Fed, quien expresó su apoyo a una reducción de tasas de 50 puntos básicos. Además, dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes si la inflación continúa descendiendo, con el informe PCE de esta semana considerado un indicador clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Panorama internacional En Asia, los mercados registraron una sesión positiva, con subidas de más del 1% en China y Japón. El optimismo en China se debe en parte a rumores de que el gobierno está considerando recapitalizar sus bancos estatales con 1 billón de yuanes, una medida que refuerza los estímulos económicos recientes. Por otro lado, las actas de la última reunión del Banco de Japón revelaron división interna sobre futuras subidas de tasas, lo que debilitó ligeramente al yen, llevando al USD/JPY a un alza del 0,05%. Mercados de materias primas y criptomonedas En cuanto a las materias primas, el oro mantiene su tendencia alcista, subiendo un 0,16% hasta los 2.660 dólares, mientras que la plata también registra ganancias, avanzando un 0,30%. En el espacio de las criptomonedas, se observó una consolidación tras las recientes subidas, con Bitcoin cotizando en 63.500 dólares y Ethereum recuperándose un 0,80% tras caídas previas. La evolución de los mercados en los próximos días estará marcada por los resultados de los informes macroeconómicos clave y las decisiones que tome la Reserva Federal, lo que generará un impacto considerable en la confianza y las estrategias de los inversores. | Escucha el Audio de Mercados Aquí | Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

