AUDUSD: El crecimiento de Australia se desacelera mientras los mercados se enfocan en las perspectivas de política monetaria del RBA

El crecimiento decepciona, pero los detalles son más matizados

La economía de Australia se desaceleró en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del PIB de apenas 0.3% trimestral, por debajo de las expectativas del mercado de alrededor del 0.5% y muy por debajo del 0.9% registrado en el cuarto trimestre. En términos anuales, el crecimiento se mantuvo en 2.5%, pero el informe apunta a una clara pérdida de impulso económico.

Sin embargo, para los inversionistas, los datos no son inequívocamente negativos. La lectura más débil del PIB estuvo impulsada principalmente por un importante lastre proveniente del comercio exterior, mientras que la inversión privada permaneció sólida. Esto deja al Banco de la Reserva de Australia (RBA) frente a un panorama más complejo: el crecimiento se está desacelerando, pero la demanda interna no se ha desplomado.

El comercio y las interrupciones climáticas pesaron sobre el crecimiento

El comercio neto restó 0.8 puntos porcentuales al crecimiento trimestral del PIB. Las exportaciones cayeron un 1.1%, marcando la mayor disminución trimestral en dos años. Las caídas más pronunciadas provinieron de las exportaciones de carbón (-6.8%) y de minerales (-1.3%). Las interrupciones relacionadas con ciclones también afectaron la actividad minera y de transporte, con una caída del 1.5% en la producción minera.

Al mismo tiempo, las importaciones aumentaron un 2.1%, en parte debido a una mayor entrada de bienes de inversión vinculados al desarrollo de centros de datos. Esto sugiere que parte de la debilidad del PIB reflejó interrupciones temporales y una actividad de inversión intensiva en importaciones, más que un deterioro generalizado de las condiciones económicas internas.

Los centros de datos respaldan la inversión, mientras los consumidores se mantienen cautelosos

El componente más sólido del informe fue la inversión empresarial, que aumentó un 6.0% trimestral. El gasto en maquinaria y equipos se disparó un 16.3%, el mayor incremento en tres décadas. Uno de los principales motores fue la continua inversión en infraestructura de centros de datos en Nueva Gales del Sur y Victoria.

Sin embargo, los consumidores continúan mostrando cautela. El gasto de los hogares aumentó un 0.5%, pero el gasto discrecional avanzó apenas un 0.1%, mientras que el gasto esencial aumentó un 0.8%. La tasa de ahorro de los hogares cayó del 7.0% al 6.2%, lo que sugiere que los consumidores sienten cada vez más el impacto de las altas tasas de interés, los elevados costos del combustible y la gradual eliminación de los subsidios energéticos.

¿Qué significa este informe para el RBA y los mercados?

La publicación del PIB debilita ligeramente el argumento a favor de una nueva subida de tasas en el corto plazo por parte del RBA, ya que el crecimiento económico se está desacelerando claramente y el PIB per cápita cayó un 0.1%.

Sin embargo, es poco probable que el banco central interprete el informe como una señal claramente dovish. Los riesgos inflacionarios siguen siendo elevados, la demanda privada continúa siendo relativamente resiliente y los precios de la energía permanecen altos.

Implicaciones clave para el mercado

Tasas de interés: Menor probabilidad de una subida inmediata de tasas, pero todavía existen pocas justificaciones para recortes de tasas.

Mercado de bonos: El menor crecimiento podría limitar nuevas subidas de los rendimientos, aunque los riesgos inflacionarios reducen el margen para una caída significativa.

Acciones: Los sectores vinculados al consumo continúan bajo presión, mientras que la inversión en centros de datos sigue apoyando a las empresas de infraestructura, tecnología, servicios públicos y construcción.

AUD: La reacción de la divisa fue limitada, lo que sugiere que el resultado más débil del PIB ya había sido ampliamente anticipado por el mercado.

Reacción del AUDUSD

Tras la publicación de los datos, el AUDUSD retrocedió ligeramente y actualmente cotiza alrededor de 0.7150–0.7160. La reacción moderada sugiere que los inversionistas consideraron el informe como débil, pero no lo suficientemente débil como para modificar de manera significativa las expectativas sobre la política monetaria del RBA.

Por ahora, es probable que el AUDUSD esté más influenciado por el sentimiento global de riesgo, los precios de las materias primas, la dirección del dólar estadounidense y los próximos datos de inflación, que por el propio informe del PIB. La publicación es moderadamente negativa para el dólar australiano, pero no constituye un catalizador importante para un cambio en la tendencia de largo plazo.



Fuente: xStation5