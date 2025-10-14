Aumenta el desempleo en Reino Unido

- Crecimiento más lento de los salarios reales a pesar del repunte de los nominales
- Crecimiento más lento de los salarios reales a pesar del repunte de los nominales
El informe destaca el crecimiento salarial nominal del 5,0% como un importante riesgo inflacionario para el Banco de Inglaterra. Sin embargo, al considerar la inflación, el panorama cambia drásticamente: mientras que el salario total real creció ligeramente (hasta el +0,8%), el ritmo de crecimiento del salario regular real se desaceleró (+0,6%).
- Tasa de desempleo en Reino Unido (mes de agosto): 4,8% (pronóstico: 4,7%; anterior: 4,7%).
- Cambio de empleo trimestral: 91.000 (pronóstico: 125.000; anterior: 232.000).
Este matiz es crucial para el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. El CPM se preocupa principalmente por las presiones inflacionarias internas sostenidas. Si el poder adquisitivo de las personas (salarios regulares reales) solo aumenta modestamente, o incluso disminuye ligeramente, el riesgo de una espiral de precios-salarios —donde los salarios más altos elevan los costes, lo que genera demandas de salarios aún más altos— disminuye significativamente. En este contexto —una disminución del empleo junto con un crecimiento salarial regular real menos pronunciado—, esto debería acercar al Banco de Inglaterra a otro recorte de tipos este año. El par GBP/USD se debilita significativamente tras el informe, acercándose al nivel de 1,33.
Cotización del par libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Dólar en Colombia hoy 15 de Octubre: cotiza en $3.909 con presión alcista
Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley: Resumen de resultados del tercer trimestre de 2025
⌚Boletín Diario de Mercados
ÚLTIMA HORA: El índice manufacturero de Nueva York supera expectativas; el EUR/USD permanece estable 📌
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "