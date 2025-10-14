Aumenta el desempleo en Reino Unido

El informe destaca el crecimiento salarial nominal del 5,0% como un importante riesgo inflacionario para el Banco de Inglaterra. Sin embargo, al considerar la inflación, el panorama cambia drásticamente: mientras que el salario total real creció ligeramente (hasta el +0,8%), el ritmo de crecimiento del salario regular real se desaceleró (+0,6%).

Tasa de desempleo en Reino Unido (mes de agosto): 4,8% (pronóstico: 4,7%; anterior: 4,7%).

Cambio de empleo trimestral: 91.000 (pronóstico: 125.000; anterior: 232.000).

Este matiz es crucial para el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. El CPM se preocupa principalmente por las presiones inflacionarias internas sostenidas. Si el poder adquisitivo de las personas (salarios regulares reales) solo aumenta modestamente, o incluso disminuye ligeramente, el riesgo de una espiral de precios-salarios —donde los salarios más altos elevan los costes, lo que genera demandas de salarios aún más altos— disminuye significativamente. En este contexto —una disminución del empleo junto con un crecimiento salarial regular real menos pronunciado—, esto debería acercar al Banco de Inglaterra a otro recorte de tipos este año. El par GBP/USD se debilita significativamente tras el informe, acercándose al nivel de 1,33.

Cotización del par libra-dólar

Fuente : Plataforma de XTB