La última sesión de una semana récord para los mercados de valores probablemente traerá una volatilidad ligeramente menor, en ausencia de resultados de las principales empresas estadounidenses y un calendario macroeconómico bastante ligero. Los inversores están esperando datos ligeramente más débiles de Canadá, donde pronostican un ligero aumento en la tasa de desempleo y una menor variación en el empleo. Se espera que el sentimiento en la economía estadounidense tenga un desempeño ligeramente mejor que en octubre, con expectativas de inflación sin cambios. A la luz de estos dos informes, que "dominarán" el calendario macroeconómico de hoy, podemos esperar una mayor volatilidad en el par USD/CAD. Calendario económico 12 AM, Italia, Producción industrial: pronóstico -0,5% m/m vs. 0,1% anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas minoristas (ajustadas estacionalmente) pronóstico: 0,5% vs. 0,8% anterior 14:30 PM, Canadá, pronóstico de cambio de empleo: 27.1k vs. 46.7k anterior Pronóstico de tasa de desempleo 6,6% vs. 6,5% anterior

Pronóstico de tasa de participación 64,92% vs. 64,9% anterior

Pronóstico de salarios por hora 4,5% a/a vs. 4,5% anterior 16 PM, EE. UU., Confianza del consumidor según la Universidad de Michigan (datos preliminares) para noviembre pronóstico 71 vs. 70,5 anterior Pronóstico de expectativas 75 vs. 74,1 anterior

Pronóstico de condiciones actuales 65,5 vs. 64,9 anterior

Pronóstico de expectativas de inflación a 5 años 3% vs. 3% Anteriormente

Se prevé una inflación anual del 2,7% frente al 2,7% anterior 17:00, EE. UU., informe de estimaciones de oferta y demanda de materias primas agrícolas del USDA WASDE Discursos de los banqueros centrales 9:00 GMT - BCE, Vujcic, Panetta

12:00 GMT - BoE, Pill

16:00 GMT - Fed, Bowman Resultados trimestrales de las empresas Telus, Baxter International, Paramount Global, Advanced Drainage Systems, Brookfield Renewable

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "