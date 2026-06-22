Avances en el acuerdo entre EE. UU. e Irán

EE. UU.–Irán: avances en Suiza, pero aún frágiles. Durante la cumbre celebrada en Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, los mediadores —Qatar y Pakistán— anunciaron «avances alentadores» tras 18 horas de conversaciones. Las partes acordaron un calendario de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo y la creación de un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar la mediación. A pesar de que la delegación iraní abandonó temporalmente las conversaciones, provocada por las amenazas de Trump en Truth Social de reanudar los bombardeos, las negociaciones no se rompieron.

Estrecho de Ormuz: las tensiones aumentaron y luego disminuyeron. El domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz; el tráfico de petroleros se redujo a solo 5 buques (frente a los 26 del día anterior). Tras una declaración de los mediadores, la situación mejoró: se estableció un canal de comunicación específico para garantizar el tránsito seguro del tráfico comercial. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, anunció el levantamiento del bloqueo, la reapertura de los puertos petroleros y petroquímicos y el lanzamiento de un plan para la reconstrucción de Irán. Israel está ausente del comunicado final, lo que deja una clara incógnita sobre la sostenibilidad del alto el fuego.

Qatar: explosión en Ras Laffan. Una gran explosión se produjo en la mayor terminal de GNL (gas natural licuado) del mundo durante la puesta en marcha de las instalaciones. Hubo 54 heridos y 18 personas continúan desaparecidas. QatarEnergy no ha comentado el alcance de los daños en la infraestructura. El incidente recuerda la fragilidad de las infraestructuras energéticas físicas en el Golfo.

China: represalias contra el Pentágono. Pekín ha añadido 10 entidades militares estadounidenses a su lista de control de exportaciones (incluidas MP Materials y USA Rare Earth) y ha excluido a 46 empresas estadounidenses de los contratos gubernamentales, en respuesta a la actualización por parte del Pentágono de la lista 1260H (que añadió a Alibaba, Baidu y BYD). Los analistas consideran la medida principalmente simbólica, destinada a proteger las relaciones bilaterales tras la cumbre entre Trump y Xi.

Reino Unido: Starmer, camino de la salida. The Guardian informó de que el primer ministro Keir Starmer confirmará su salida este otoño. El contexto es la contundente victoria de Andy Burnham en una elección parlamentaria parcial. Burnham es considerado el favorito para asumir el liderazgo, mientras que el mercado de deuda británica (gilts) observa con incertidumbre su postura respecto a la disciplina fiscal.

Política macroeconómica

Fed: el mercado descuenta cada vez más una subida de tipos. Tras la reunión de tono agresivo (hawkish) de la Fed de la semana pasada, el mercado asigna ahora una probabilidad del 75 % a una subida de tipos ya en septiembre y prevé un endurecimiento acumulado de 41 puntos básicos antes de final de año. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años ha subido hasta el 4,2276 %, su nivel más alto desde principios de 2025.

Dato clave de la semana: el PCE del jueves. Se espera que el PCE subyacente de mayo (el indicador de inflación preferido por la Fed) aumente hasta el 3,4 %. Un dato superior a lo esperado podría acelerar el ritmo de las subidas de tipos. También destacan esta semana el IPC de Canadá, el PMI preliminar de la Eurozona y el IPC de Tokio.

China: la LPR permanece sin cambios por decimotercera vez. El Banco Popular de China (PBOC) mantuvo la tasa preferencial de préstamos (LPR) a un año en el 3,00 % y la de cinco años en el 3,50 %, sumando otro mes sin modificaciones. Además, fijó el tipo de referencia USD/CNY en 6,8150 frente a una estimación de 6,7733, lo que sugiere una debilidad deliberada del yuan. China también está frenando las importaciones de petróleo (según The New York Times), lo que podría presionar los precios a largo plazo.

Sesión asiática

Japón alcanza máximos históricos. El Nikkei 225 subió un 1,85 %, superando los 72.000 puntos. El Topix avanzó un 1,29 %. El rally estuvo impulsado por el alivio generado por los avances en las conversaciones con Irán. Corea del Sur: Kospi +1,22 %, Kosdaq -0,99 %. Hong Kong (Hang Seng): -1,74 %; China continental (CSI 300): +0,28 %. La divergencia se explica por las tensiones geopolíticas y los riesgos regulatorios.

Wall Street / futuros: ligera presión bajista. Los futuros del S&P 500 caen un 0,5 %, los del Nasdaq-100 un 0,6 % y el Dow Jones pierde 187 puntos (-0,4 %). La semana anterior terminó de forma positiva: S&P +1 %, DJIA +1 % y Nasdaq +2 % (undécima semana alcista de las últimas doce). Los mercados esperan los datos del PCE y novedades sobre las conversaciones entre EE. UU. e Irán.

Mercado forex

El yen japonés sigue bajo presión. El USD/JPY cotiza alrededor de 161,66 (+0,24 % en CFD), cerca de mínimos de dos años; una ruptura por debajo de 161,96 abriría la puerta al yen más débil desde 1986. El ministro de Finanzas japonés, Katayama, afirmó estar dispuesto a intervenir «en cualquier momento», pero el mercado se muestra escéptico, ya que intervenir frente a una Fed agresiva sería costoso y arriesgado. El vicegobernador del Banco de Japón, Himino, advirtió que retrasar los ajustes de política monetaria podría provocar un sobrecalentamiento inflacionario, mientras que la primera ministra Takaichi pide prudencia.

EUR/USD estable. El par cotiza en torno a 1,1457, prácticamente sin cambios (-0,01 %). En el mapa de calor de divisas, las mayores caídas corresponden a la corona noruega (NOK, -0,6 %), el yen (JPY, -0,9 %) y la corona sueca (SEK, entre -0,4 % y -0,5 %). El rand sudafricano (ZAR) es la divisa más fuerte (+0,9 % frente al yen).

Materias primas

Petróleo: fuertes oscilaciones para terminar a la baja. El Brent cotiza en 78,97 dólares (-1,72 %) y el WTI en 75,25 dólares (-1,66 %). Previamente, los precios habían subido un 3 % tras conocerse el cierre del Estrecho de Ormuz, pero posteriormente borraron esas ganancias después del comunicado de los mediadores.

Oro y plata al alza. El oro cotiza en 4.185 (+0,73 %). Goldman Sachs informó de una demanda estructural de los bancos centrales de 59 toneladas solo en abril. La plata se sitúa en 65,55 (+1,17 %). El gas natural alcanza 3,316 (+2,41 %).

Empresas

SK Hynix supera a Samsung. Por primera vez en su historia, SK Hynix (000660.KS) se ha convertido en la empresa de mayor valor bursátil de la Bolsa de Seúl, superando a Samsung Electronics. Sus acciones han subido más de un 340 % este año gracias a su liderazgo en chips HBM para inteligencia artificial (entre sus clientes figuran Nvidia y Google). La compañía estudia cotizar también en Estados Unidos, lo que ampliaría su base global de inversores.

Tesla bajo presión por cuestiones reputacionales. Una mujer falleció en un accidente en Texas en el que estaba implicado un Tesla que utilizaba su sistema de asistencia a la conducción. El vehículo se salió de su carril y se estrelló contra un edificio.

Criptomonedas

Bitcoin: 64.099 dólares (+0,75 %). Moderada subida impulsada por la mejora del sentimiento del mercado tras los avances en las conversaciones con Irán. No existen catalizadores internos claros.