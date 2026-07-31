Tres mercados para seguir la próxima semana (31 de julio de 2026)

La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés, aunque el propio Kevin Warsh buscó mantener un tono restrictivo sin sugerir que se esperan nuevas alzas de tasas en el corto plazo. Los últimos días de julio también trajeron una clara mejora en el sentimiento hacia el sector tecnológico, coincidiendo con la publicación de los resultados financieros de las principales compañías Big Tech. La situación en Medio Oriente sigue siendo un factor de riesgo clave, incluso cuando los países de OPEP+ intentan devolver al mercado el mayor volumen posible de materias primas. Esta semana, los inversionistas analizarán los resultados de más grandes compañías, incluida la reciente incorporación al mercado, SpaceX. Además, se publicará un completo calendario de datos económicos de Estados Unidos, que culminará con el dato más importante: el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP). En consecuencia, la atención de los inversionistas debería centrarse en mercados como US100 (futuros del Nasdaq 100), USDJPY y petróleo Brent.

US100 (Futuros del Nasdaq 100)

El próximo martes (4 de agosto), tras el cierre de Wall Street, SpaceX publicará su informe financiero por primera vez desde su salida a bolsa. Estos resultados proporcionarán un fuerte impulso al sentimiento en torno al sector tecnológico. Sin embargo, SpaceX no será la única publicación relevante para Wall Street esta semana, ya que también se esperan los resultados de compañías como AMD, Palantir, Uber y Cloudflare.

Las cotizaciones del índice y de los futuros estarán influenciadas por una serie de importantes indicadores de la economía estadounidense. A comienzos de la semana se publicará el ISM manufacturero, seguido por el informe JOLTS el martes, el dato de ADP y el ISM de servicios el miércoles, y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo el jueves. El evento más importante desde el punto de vista del calendario macroeconómico será el informe del mercado laboral de Estados Unidos del viernes. Las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado del empleo de 65 mil puestos de trabajo (como consecuencia del término de empleos temporales tras la Copa del Mundo) junto con un ligero aumento de la tasa de desempleo hasta 4.3%. Una lectura más débil respaldaría una postura menos restrictiva por parte de la Reserva Federal y podría impulsar nuevas alzas en las acciones tecnológicas.

USDJPY

El par de divisas USDJPY registró una fuerte caída el último jueves de julio tras una intervención cambiaria, el respaldo verbal de Estados Unidos y los comentarios de tono restrictivo del gobernador Kazuo Ueda después de la decisión de mantener sin cambios las tasas de interés. No obstante, el par continúa firmemente anclado cerca del nivel de 160, que anteriormente actuó como resistencia y ahora funciona como soporte. Esta semana, el principal catalizador del movimiento será el comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en respuesta a los datos del mercado laboral estadounidense (JOLTS, ADP y NFP).

El miércoles (5 de agosto) se publicarán las minutas de la reunión de junio del Banco de Japón (BOJ). Aunque este informe llega con un retraso considerable, podría arrojar luz sobre la postura de los responsables de la política monetaria japonesa respecto a futuras alzas de tasas de interés y sobre los efectos de segunda ronda de los elevados precios de la energía en la inflación subyacente.

Si los datos del NFP del viernes confirman un aumento del desempleo en Estados Unidos hasta 4.3%, junto con un crecimiento moderado del empleo, la presión bajista sobre el dólar combinada con un tono restrictivo en las minutas del BOJ generará las condiciones para un renovado fortalecimiento del yen.

Petróleo (Brent)

Dadas las ajustadas condiciones del mercado de combustibles, OPEP+ está intentando devolver al mercado la mayor cantidad posible de petróleo. Aunque los recientes aumentos en los objetivos de producción solo fueron visibles sobre el papel, se está produciendo un incremento gradual de la producción, incluso con el Estrecho de Ormuz parcialmente cerrado y con una elevada tensión en el Estrecho de Bab el-Mandeb.

La semana pasada, las preocupaciones del mercado resurgieron debido a la reanudación de los ataques militares relacionados con Irán. Las persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente generan una prima de riesgo, mientras que una posible escalada de las operaciones militares representa una amenaza directa para las rutas de tránsito y la estabilidad del suministro de la materia prima.

Para la valoración de la materia prima serán importantes los datos del ISM manufacturero de Estados Unidos y las cifras de comercio exterior de China que se publicarán el viernes. La expansión proyectada de dos dígitos de las exportaciones chinas (+24.5% interanual), impulsada por la demanda mundial de equipos de inteligencia artificial, podría proporcionar un fuerte impulso a la demanda del mercado energético.