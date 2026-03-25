BAE Systems asegura un contrato de 7 años con el Departamento de Defensa de EEUU.

Las acciones de BAE Systems (BA.UK) subieron cerca de un 2% este martes tras conocerse la firma de un contrato a siete años con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La compañía ha firmado un acuerdo marco para cuadruplicar la capacidad de producción de buscadores infrarrojos destinados a los misiles interceptores THAAD, uno de los componentes más críticos del sistema de defensa antimisiles estadounidense. La producción se llevará a cabo en las instalaciones de Nashua (New Hampshire) y Endicott (Nueva York), lo que también impulsa directamente a la industria de defensa en EE. UU. Este contrato forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Defensa orientada a acelerar la entrega de tecnologías clave a las fuerzas armadas.

Para BAE Systems, el acuerdo representa una señal clara de demanda a largo plazo, lo que justifica nuevas inversiones en capacidad productiva, tecnología y empleo. El CEO de BAE Systems Inc., Tom Arseneault, destacó que la duración del contrato proporciona certidumbre sobre la escala y el ritmo de expansión de la producción.Desde el punto de vista del mercado, este tipo de contratos reduce la incertidumbre de ingresos durante los próximos siete años, aumentando la visibilidad de flujos de caja, lo que ha sido bien recibido por los inversores. El sistema THAAD tiene una importancia estratégica tanto para la protección del territorio estadounidense como de sus aliados, lo que implica un bajo riesgo político de cancelación de pedidos. Además, el incremento en la producción se alinea con la tendencia global de aumento del gasto en defensa, especialmente tras la intensificación de las tensiones geopolíticas en los últimos años.

Perspectiva técnica

En el plano técnico, la acción mantiene una tendencia alcista de corto plazo, limitada por la media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, existe potencial de continuidad en la tendencia. No obstante, la evolución futura del valor dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Oriente Medio y de si se produce una escalada o una desescalada en la región.

Fuente: xStation