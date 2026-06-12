  
13:16 · 12 de junio de 2026

📈 Las acciones de SpaceX suben 20%

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) debutaron hoy en Wall Street, comenzando a cotizar aproximadamente dos horas después de la apertura del mercado estadounidense. La acción está listada en el Nasdaq bajo el nombre de SpaceX. La negociación comenzó alrededor de las 11:45 a. m., hora del este de Estados Unidos, cerca de los US$150 por acción, y durante los primeros diez minutos el papel se disparó hasta casi US$165 por acción, lo que implica una capitalización de mercado superior a los US$2 billones.

La oferta marca la mayor salida a bolsa en la historia de Wall Street. En los niveles actuales, las acciones de SpaceX cotizan más de 21% por encima de su precio de OPI de US$135 por acción, lo que refleja una fuerte demanda de los inversionistas durante el esperado debut bursátil de la compañía.

 

 

Fuente: xStation 5

12 de junio de 2026, 12:57

Wall Street rebota mientras cae el petróleo 📈 Acciones de Adobe caen 8% tras resultados
12 de junio de 2026, 11:24

Todas las miradas puestas en SpaceX: ¿Dónde abrirá la acción?
12 de junio de 2026, 10:49

Mundial 2026: ¿qué sectores pueden beneficiarse del torneo?
12 de junio de 2026, 10:10

🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (12.06.2026)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

CFDs sobre Acciones
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo