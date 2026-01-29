Banco Central de Brasil mantiene tasas en 15% y señala recortes desde marzo

Analistas proyectan que la tasa de interés cerrará 2026 en 12,25% , con recortes acumulados de 275 puntos base.

El comunicado confirma el inicio de recortes en marzo ; el debate es si serán 25 o 50 puntos base.

El Copom mantuvo la tasa de interés en 15% por unanimidad, pero sorprendió con un tono más dovish de lo esperado.

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% por quinta reunión consecutiva, su nivel más alto en casi dos décadas, pero sorprendió al mercado con un tono más dovish del esperado. El Copom señaló explícitamente que el ciclo de flexibilización monetaria comenzará en la próxima reunión de marzo.

Decisión en línea pero con giro en el mensaje

El Comité de Política Monetaria (Copom), liderado por Gabriel Galípolo, votó por unanimidad mantener la tasa sin cambios, tal como anticiparon 32 de los 35 economistas encuestados por Bloomberg.

Fuente: Tradingeconomics.com

Sin embargo, el comunicado marcó un cambio significativo de tono respecto a reuniones anteriores. Las autoridades afirmaron que la desaceleración de la inflación es "más evidente" y que la política monetaria restrictiva está dando frutos en la economía.

Los analistas encuestados semanalmente por el banco central proyectan que la tasa de interés cerrará 2026 en 12,25%, lo que implicaría recortes acumulados de 275 puntos base a lo largo del año.

Inflación cede pero persiste sobre la meta

La inflación anual se ubicó en 4,26% en diciembre de 2025. La meta del banco central es 3% con tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

Fuente: Tradingeconomics

Los analistas proyectan inflación de 4% para el cierre de 2026, mientras que las expectativas a largo plazo se mantienen por encima del 3% hasta 2029. El Copom proyecta que la inflación convergerá al 3,2% en el tercer trimestre de 2027.

Un factor clave que ha contribuido a moderar las presiones es el comportamiento del tipo de cambio. El real brasileño se ha apreciado más del 7% en los últimos 30 días y acumula un alza de aproximadamente 13% frente al dólar en el último año, conteniendo los costos de importación.

Pese a las tasas elevadas, la economía ha mostrado resistencia, el PIB se expandió 1,8% interanual en el tercer trimestre, el desempleo tocó un mínimo histórico de 5,2% y el crédito bancario creció 10,2% en 2025.

Riesgos fiscales y debate sobre el ritmo

Los inversionistas mantienen preocupaciones sobre el aumento del gasto público del presidente Lula de cara a su campaña de reelección. Entre las medidas que presionan las cuentas fiscales destacan el incremento del 6,8% en el salario mínimo y una reforma tributaria que amplía las exenciones del impuesto sobre la renta.

El Copom reiteró que los riesgos de inflación "tanto al alza como a la baja, siguen siendo mayores de lo habitual", manteniendo abiertas sus opciones.

USDBRL reacciona al tono moderado del Copom

Los operadores parecen haber incorporado rápidamente el giro dovish del Banco Central de Brasil, llevando al par USDBRL a depreciarse hasta el nivel de 5,22 durante la jornada del mediodía.

De cara a las próximas semanas, el mercado centrará su atención en los datos de crecimiento, empleo e inflación de Brasil para calibrar la magnitud del recorte de tasas en marzo. Un ajuste de 50 puntos base (más agresivo de lo que algunos anticipan) podría debilitar al real y llevar al par hacia la zona de 5,37.

En el frente externo, será clave monitorear la evolución del contexto estadounidense. Una combinación de mayores tensiones geopolíticas, persistentes presiones arancelarias y expectativas de una Reserva Federal más acomodaticia a futuro podría sostener la fortaleza del real brasileño, extendiendo su tendencia de apreciación frente al dólar.

Fuente: xStation5

