Perú mantiene tasa de interés en 4,25%: inflación y elecciones complican el panorama económico

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% en su reunión de política monetaria de marzo, una decisión ampliamente esperada por los mercados financieros y analistas económicos. La autoridad monetaria optó por mantener su postura actual en medio de un aumento reciente de la inflación y un entorno internacional más incierto, marcado por mayores precios de energía y volatilidad en los mercados globales.

La tasa se mantiene sin cambios desde finales de 2025 y continúa cerca de su nivel más bajo en aproximadamente cuatro años, luego del ciclo de recortes iniciado tras el máximo inflacionario registrado en 2023.

Inflación repunta y se acerca al centro del rango objetivo

La decisión del banco central se produce en un contexto en el que la inflación ha comenzado a mostrar señales de aceleración. Según datos recientes del BCRP, la inflación anual en Perú subió hasta 2,2% en febrero, frente al 1,7% registrado el mes anterior. Aunque este nivel todavía se mantiene dentro del rango objetivo del banco central, entre 1% y 3%, el incremento ha llevado a las autoridades a adoptar una postura más cautelosa.

Evolución de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú, mostrando su trayectoria descendente en el período reciente. Fuente: Trading Economics, desde BRCP.

El aumento de los precios se explica principalmente por incrementos en tarifas de agua y servicios básicos, alzas en algunos alimentos por factores de oferta y presiones derivadas de los precios internacionales de la energía y combustibles.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también subió hasta 2,2% anual, lo que sugiere que parte de la presión inflacionaria comienza a extenderse más allá de factores temporales. Aun así, el banco central considera que estos efectos serán temporales y que la inflación podría volver gradualmente hacia el objetivo cercano al 2% en los próximos meses.

Energía, geopolítica y volatilidad financiera

El contexto internacional también influyó en la decisión de política monetaria. Las autoridades monetarias han señalado que la economía global enfrenta un entorno de mayor incertidumbre, con tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los mercados financieros que podrían afectar los precios de las materias primas y la inflación en economías emergentes.

En particular, el aumento de los precios del petróleo tras las tensiones en Medio Oriente ha sido identificado como uno de los factores que podría presionar los costos de transporte y energía en la región.

A pesar de ello, Perú continúa destacando como una de las economías con inflación más baja entre los grandes mercados emergentes, lo que le otorga al banco central margen para mantener una política monetaria relativamente estable.

Perspectiva económica

El BCRP mantiene una visión relativamente positiva sobre la economía peruana. El país ha sido beneficiado por precios elevados de exportaciones mineras como el cobre y el oro, lo que ha impulsado el crecimiento económico y mejorado los términos de intercambio. Sin embargo, las proyecciones apuntan a una ligera desaceleración del crecimiento en 2026, con estimaciones cercanas al 2,9%, en parte debido al contexto político interno y la incertidumbre global.

El panorama político también añade un elemento de incertidumbre para la economía peruana. El país se prepara para elecciones presidenciales que se celebrarán en abril, en un escenario altamente fragmentado con más de 30 candidatos. Las encuestas muestran al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga liderando la intención de voto con poco más del 11%, seguido por Keiko Fujimori, lo que hace probable una segunda vuelta electoral en junio.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú. Fuente: Shutterstock.

Perú ha experimentado una inestabilidad política significativa en los últimos años, con múltiples cambios de presidente desde 2016, lo que mantiene cautelosos a los inversionistas y a los mercados financieros.

Perspectivas para la política monetaria

De cara a los próximos meses, el banco central ha reiterado que seguirá evaluando la evolución de la inflación, las expectativas inflacionarias, la actividad económica y el entorno internacional.

Si las presiones inflacionarias aumentan más de lo previsto, la autoridad monetaria podría reconsiderar su postura. A pesar de ello, algunos analistas estiman que la tasa podría reducirse ligeramente hacia el 4% en el corto plazo, si la inflación vuelve a moderarse y el crecimiento se desacelera. La decisión del Banco Central de mantener la tasa en 4,25% refleja una estrategia de cautela en un momento en el que la inflación comienza a repuntar, pero aún se mantiene dentro del rango objetivo.

Con presiones inflacionarias moderadas, incertidumbre internacional y elecciones presidenciales próximas, la política monetaria peruana probablemente continuará en modo de espera durante los próximos meses mientras las autoridades monitorean la evolución de la economía.

Análisis técnico

EPU.US





Fuente: xStation

En EPU (M15) se ve una estructura claramente bajista: el precio viene cayendo dentro de un canal descendente y sigue moviéndose por debajo de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra), todas con pendiente negativa. Además, las zonas de Fibonacci muestran que los rebotes han sido débiles y se han frenado antes de recuperar niveles relevantes, mientras el precio ahora se mantiene cerca del 61.8–78.6, intentando estabilizarse alrededor de 80.1.

En la parte baja aparece una zona de demanda cercana a 79, que ya provocó un rechazo fuerte con esa vela larga inferior. Si el precio logra sostenerse sobre 80 y romper la directriz bajista del canal, podría intentar un rebote hacia 80.9–81.8, donde pasan las medias. Pero si vuelve a perder esa base y la zona de demanda no aguanta, no sería raro ver una extensión de la caída buscando nuevamente niveles por debajo de 79. El RSI está en zona baja y el ADX sigue activo, lo que sugiere que la presión bajista todavía podría seguir presente.