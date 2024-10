Banxico mantiene expectativas y reduce tasa de interés en 25 puntos básicos y USD-MXN pierde terreno

En línea con las previsiones del mercado, el Banco de México (Banxico) anunció hoy un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, llevándola del 10.75% al 10.50%. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar su política monetaria ante la desaceleración económica y a pesar de las presiones inflacionarias persistentes. Después de la decisión, el par USD-MXN tuvo una reacción a la baja, llegando a los 19.54 en los dos primeros minutos después de alcanzar los 19.75 en el día de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a la inflación, Banxico enfrenta un entorno complejo. Aunque la inflación interanual de la primera quincena de septiembre se ubicó en 4.66%, ligeramente por debajo de lo esperado, la inflación intermensual fue de 0.09%, superando la previsión de 0.01%. Estos datos, si bien sugieren una moderación en las presiones inflacionarias, aún mantienen el desafío de equilibrar la estabilidad de precios con el apoyo a la economía real. La decisión de recortar la tasa en 25 puntos básicos fue ampliamente anticipada, ya que Banxico ha adoptado un enfoque más moderado en sus últimos comunicados, destacando la importancia de evitar una desaceleración económica pronunciada. Sin embargo, la inflación sigue siendo un factor limitante para recortes más profundos, lo que también descarta por el momento una reducción de 50 puntos básicos, como algunos analistas habían considerado. A pesar de la depreciación del peso tras el último recorte de tasas en agosto, Banxico ha reafirmado su compromiso de mantener un equilibrio entre controlar la inflación y evitar un freno drástico en la actividad económica. Las tasas reales en México siguen siendo elevadas, y aunque no se proyecta una recesión profunda, los signos de desaceleración han llevado a la autoridad monetaria a continuar con su ajuste gradual. Con esta nueva reducción de tasas, Banxico busca mitigar los riesgos económicos internos, pero la incertidumbre política y las presiones inflacionarias globales continuarán siendo factores clave en la evolución de su política monetaria en los próximos meses. USD-MXN (Intervalo M15)

Fuente: xStation5. El tipo de cambio alcanzó la zona clave del 50.0% de Fibonacci, donde encontró soporte y luego repuntó hacia un nuevo punto de resistencia en 17.7506. Sin embargo, el activo ha comenzado a descender nuevamente, intentando romper la zona del 23.6% de Fibonacci. Si el impulso bajista persiste, podríamos ver al tipo de cambio llegar hasta los 19.4553, antes de una posible recuperación al alza que podría llevarlo a buscar el techo en 19.7506. El RSI indica que el activo aún tiene espacio para continuar a la baja, mientras que el ADX muestra que la tendencia bajista cuenta con fuerza suficiente para seguir desarrollándose. Esto sugiere que el tipo de cambio podría experimentar más presión a la baja antes de considerar una recuperación.

