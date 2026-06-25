Banxico pausa tasas en 6,50% con tono más firme pese a menor inflación y mayor desempleo

Banxico cumplió esta tarde con lo que el mercado esperaba pero entregó un tono más firme de lo que algunos anticipaban. La Junta de Gobierno decidió por unanimidad mantener el objetivo de la tasa de interés interbancaria en 6.50%, y el comunicado que acompañó la decisión señaló que "será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual", una frase que el mercado leyó como una confirmación del cierre formal del ciclo de recortes. El peso mexicano (USDMXN), que ya cedía cerca de 0,5% antes del anuncio, extendió la baja pero con menor fuerza tras la publicación.

El comunicado de Banxico

La lectura del comunicado del banco central muestra a una institución que eligió la inacción activa. La inflación general cayó de 4.45% en abril a 3.55% en la primera quincena de junio, una desaceleración notable que en otro contexto habría abierto la puerta a un recorte adicional. Sin embargo, Banxico ajustó levemente al alza sus pronósticos de subyacente para el segundo al cuarto trimestre de 2026, y mantuvo que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza. El banco citó explícitamente las disrupciones por políticas comerciales, la posible prolongación de conflictos geopolíticos, la persistencia de la inflación subyacente y presiones de costos como factores que podrían revertir la mejora reciente.

Con la Fed señalando apoyo creciente a al menos un alza en 2026 y el mercado descontando 63% de probabilidad para septiembre, cada movimiento hacia la baja de Banxico estrecha ese diferencial y reduce el atractivo del carry trade en pesos. El comunicado de hoy, al cerrar explícitamente la puerta a recortes adicionales en el horizonte inmediato, busca contener esa presión sobre el tipo de cambio.

Desempleo sube, inflación baja

La tasa de desempleo de mayo subió a 2.8%, su nivel más alto en ocho meses, por encima del consenso de 2.6% y del 2.5% de abril, el número de desocupados creció en 200.000 personas hasta 1.7 millones, mientras los ocupados cayeron en la misma magnitud hasta 60.4 millones. Ese deterioro del mercado laboral, aunque moderado en términos históricos, añade presión a la trayectoria de consumo privado en el segundo trimestre y reduce el argumento para mantener tasas elevadas por razones de demanda.

Fuente: Tradingeconomics.

La inflación de mediados de junio cuenta la historia contraria, 3.55% interanual en la lectura general, por debajo del rango objetivo de Banxico de 4.5% y el nivel más bajo en diez meses. La subyacente cedió a 4.12%, también por debajo del consenso. Esa combinación de desempleo al alza e inflación a la baja es el argumento que justificaría recortes, pero el sesgo alcista del balance de riesgos que el banco central mantiene, más la presión externa de la Fed, inclina la balanza hacia la pausa.

El contexto externo también favoreció algo de alivio para el peso esta tarde. El PCE estadounidense de mayo llegó en línea con las expectativas, lo que redujo marginalmente las apuestas por la Fed y llevó la probabilidad de un alza en septiembre desde 68% hasta 63%. Eso, combinado con un índice dólar que cedió levemente hasta 101.4 tras tocar máximos de más de un año el día anterior, dio margen para que el peso recortara parte de las pérdidas acumuladas en la semana.

El gráfico M15 del USD/MXN muestra el par en 17.4950, exactamente sobre el retroceso de Fibonacci del 50% en 17.4937 desde el movimiento alcista previo. Lo más relevante del gráfico no es ese nivel sino el RSI, a un paso del umbral de sobreventa de 30, el par llegó a la decisión de Banxico en zona de presión compradora técnica, lo que explica por qué la caída no se aceleró tras el anuncio.

El MACD muestra la primera señal técnica de que el impulso bajista del dólar está perdiendo velocidad. Si el RSI perfora los 30 y la rebota desde ahí, el 50% de Fibonacci puede actuar como piso. Si cede, el siguiente soporte es el retroceso del 61.8% en 17.4507.

Fuente: xStation5.