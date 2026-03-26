Banxico sorprende y recorta la tasa a 6,75% pese a repunte inflacionario y tensión global

El Banco de México sorprendió al mercado al retomar su ciclo de recortes y reducir la tasa de interés en 25 puntos base, ubicándola en 6,75%, en una decisión que contrasta con el tono de cautela que venía predominando tanto a nivel local como global. La medida marca un giro relevante en la estrategia del banco central, especialmente considerando el entorno de mayor incertidumbre inflacionaria y geopolítica.



La decisión no fue unánime, lo que refleja el grado de división interna dentro de la Junta de Gobierno. Mientras algunos miembros apoyaron la reanudación del ciclo de flexibilización, otros optaban por mantener la tasa sin cambios, en línea con el consenso previo del mercado, que anticipaba prudencia ante los riesgos al alza en los precios.

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Evolución de las tasas de interés en México. Fuente: Trading Economics, desde datos del Banco de México

Un recorte en un contexto global adverso

El movimiento de Banxico se produce en un entorno internacional particularmente complejo debido a que la escalada del conflicto en Medio Oriente ha reactivado presiones inflacionarias a través del canal energético, mientras que las expectativas de una rápida desescalada se han debilitado en las últimas jornadas.



En este contexto, varios de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal, han optado por mantener tasas sin cambios, adoptando un tono más restrictivo para contener posibles efectos inflacionarios derivados del encarecimiento del petróleo y la volatilidad global. La decisión de Banxico, por tanto, se desmarca parcialmente de esta tendencia y refuerza la percepción de que el banco central mexicano está priorizando factores internos en su evaluación.

Inflación vuelve a presionar y complica el panorama

Durante la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4,63% anual, superando con claridad las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más alto en más de un año. Este repunte refleja presiones persistentes tanto en el componente subyacente como en el no subyacente, con incrementos relevantes en alimentos, servicios y algunos productos volátiles. El dato no solo se aleja del objetivo del banco central, en torno al 3%, sino que además introduce dudas sobre la velocidad de convergencia hacia ese nivel. En este escenario, la decisión de recortar tasas sugiere que Banxico considera que estas presiones inflacionarias podrían ser transitorias o que el nivel actual de restricción monetaria sigue siendo suficientemente elevado.



La decisión también marca un cambio respecto a la postura adoptada a comienzos de año. En su primera reunión de 2026, Banxico había optado por pausar su ciclo de recortes, manteniendo la tasa en 7% para evaluar el comportamiento de la inflación y otros factores macroeconómicos. Esa pausa había sido interpretada como una señal de prudencia, especialmente en un entorno de inflación resistente y con riesgos externos al alza. Sin embargo, el recorte actual indica que el banco central considera que hay espacio para continuar con la normalización de la política monetaria, aunque probablemente de forma gradual. El ciclo de recortes iniciado en 2024 ya había reducido significativamente la tasa desde niveles superiores al 11%, lo que implica que el margen de maniobra es ahora más acotado y que cada movimiento adquiere mayor relevancia para el mercado.

Recortes adicionales, pero con mayor incertidumbre

De cara a lo que resta del año, el mercado sigue anticipando nuevos recortes, aunque con un grado creciente de incertidumbre. Diversos analistas proyectan que la tasa podría cerrar 2026 en niveles cercanos a 6,25%, lo que implicaría al menos dos o tres ajustes adicionales en los próximos meses. No obstante, el balance de riesgos se ha desplazado. El repunte inflacionario, sumado a la volatilidad global, podría limitar la capacidad de Banxico para avanzar con recortes agresivos. En este sentido, la comunicación futura del banco central será clave para entender si este movimiento responde a una estrategia sostenida o a un ajuste puntual.



El recorte de tasas por parte de Banxico marca un punto de inflexión en el arranque de 2026. En un entorno de inflación al alza y elevada incertidumbre global, el banco central ha optado por retomar el ciclo de flexibilización, sorprendiendo a un mercado que esperaba mayor cautela. La clave hacia adelante estará en la evolución de la inflación y en el impacto del entorno externo, particularmente del conflicto en Medio Oriente. En este contexto, la política monetaria en México entra en una fase más compleja, donde el equilibrio entre crecimiento e inflación será cada vez más delicado.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 está en impulso alcista activo con llegada a resistencia mayor, tras romper la zona de 17.85 y extenderse con fuerza hasta 17.90–17.91, donde ahora se encuentra interactuando con oferta clara. La estructura es alcista en el corto plazo (HH y HL recientes), pero el movimiento actual es vertical y extendido, sin retrocesos relevantes, lo que reduce eficiencia para nuevas compras. El RSI está en sobrecompra y el MACD en expansión positiva, lo que confirma momentum, pero también un mercado en fase madura del impulso.



Para toma de decisión, mientras el precio se mantenga por encima de 17.85–17.86, la estructura alcista sigue válida y cualquier retroceso hacia esa zona se considera pullback. Sin embargo, en la zona actual 17.90–17.92 la probabilidad favorece rechazo o consolidación antes de continuar. Si rompe y sostiene por encima de 17.92, habilita extensión alcista; si no, es probable un retroceso hacia 17.86. En este punto, la recomendación técnica es clara: no comprar en extensión, esperar retroceso o confirmación de ruptura.