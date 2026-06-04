Yen japonés se acerca a territorio de intervención: análisis del USD/JPY

Hay momentos en los que un gráfico deja de ser solo un gráfico y empieza a convertirse en un problema político. El USD/JPY se está acercando otra vez a una de esas zonas.

Durante los últimos meses, el mercado ha vuelto a castigar al yen japonés. La combinación de unos rendimientos estadounidenses elevados y un Banco de Japón que sigue manteniendo unas condiciones monetarias mucho más laxas que el resto de grandes bancos centrales ha vuelto a ampliar el diferencial de tasas entre ambos países. El resultado es conocido: el dinero busca rentabilidad en dólares y el yen pierde atractivo.

La cuestión es que Japón ya ha pasado por esta situación antes. En 2022 intervino cuando el USD/JPY superó la zona de 145. En 2024 volvió a intervenir cuando el mercado se acercó a 160. En ambos casos el mensaje fue el mismo: Tokio puede tolerar un yen débil, pero no movimientos excesivamente rápidos o desordenados.

Y ahí está precisamente la clave. El nivel exacto importa, pero importa más la velocidad.

Actualmente el mercado vuelve a vigilar la zona de 160 yenes por dólar, un nivel que muchos operadores consideran psicológicamente sensible. No porque exista una regla oficial, sino porque coincide con los niveles donde anteriormente aparecieron advertencias verbales e intervenciones reales por parte del Ministerio de Finanzas de Japón.

¿Por qué preocupa tanto un yen débil?

La respuesta es sencilla: Japón importa gran parte de su energía y muchas materias primas. Cuando el yen cae, el coste de esas importaciones aumenta. Eso termina trasladándose a empresas, consumidores e inflación.

Durante años Japón luchó contra la deflación. Ahora el problema es distinto. La inflación ha regresado, pero una parte importante proviene precisamente del encarecimiento de las importaciones. Un yen demasiado débil puede convertirse en un problema económico y político.

Además, la situación actual llega en un momento especialmente delicado. El petróleo sigue cotizando en niveles elevados respecto a principios de año y la incertidumbre geopolítica sigue siendo significativa. Cada dólar adicional en el precio del crudo se siente más intensamente cuando la divisa local pierde valor.

¿Qué está impulsando al USD/JPY?

Principalmente los rendimientos estadounidenses.

Mientras el bono estadounidense a diez años siga cerca de máximos de los últimos doce meses y la Reserva Federal mantenga una postura prudente respecto a los recortes de tasas, el dólar seguirá disfrutando de una ventaja importante frente al yen.

El mercado ha ido reduciendo las expectativas de bajadas de tasas para 2026. Eso ha reforzado al dólar y ha dificultado cualquier recuperación sostenida de la moneda japonesa.

Por el contrario, aunque el Banco de Japón ha iniciado lentamente su proceso de normalización monetaria, el ritmo sigue siendo extremadamente gradual. La diferencia entre ambos bancos centrales continúa siendo enorme.

Análisis técnico del USD/JPY

Desde un punto de vista técnico, la estructura favorece todavía al dólar.

La sucesión de máximos y mínimos ascendentes permanece intacta y el mercado sigue mostrando una tendencia claramente alcista para el USD/JPY. Mientras esa estructura no se rompa, el sesgo principal continúa favoreciendo nuevas presiones sobre el yen.

Sin embargo, cuanto más se aproxime el par a las zonas donde históricamente Japón ha intervenido, mayor será el riesgo de movimientos bruscos y violentos. Las intervenciones suelen aparecer cuando menos las espera el mercado y generan caídas muy rápidas del USD/JPY en cuestión de horas.



Fuente: xStation5

La pregunta que se hacen muchos operadores no es si Japón puede intervenir. Tiene capacidad financiera para hacerlo. La pregunta es cuándo considerará que el movimiento se ha vuelto excesivo.

Por ahora, el mercado sigue apostando por el diferencial de tasas y por la fortaleza relativa del dólar. Pero cada aproximación a la zona de 160 recuerda que no todos los participantes en este mercado son fondos o especuladores. También está el Gobierno de Japón.

Y cuando un gobierno entra en escena, la tendencia puede seguir siendo alcista… hasta que deja de serlo de golpe.