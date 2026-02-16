BCI impulsa al IPSA mientras Vapores cae por compra de ZIM

El IPSA, ha logrado frenar una racha negativa que lo llevó a perder más de un 2% el pasado 12 de febrero, cerrando hoy con un avance del 0,13%. Esta recuperación intradía se produce en un entorno de alta sensibilidad a los datos macroeconómicos de Estados Unidos. El dato de inflación del 0,2% en enero, reportado el viernes 13, ha proporcionado un alivio relativo al mercado al situarse por debajo de las expectativas del 0,3%, lo que reafirma la tesis de que la Reserva Federal mantendría las tasas de interés estables en el corto plazo.

A pesar de esta positiva perspectiva internacional, el mercado local ha tenido que digerir noticias corporativas de gran envergadura. El sector naviero experimentó una fuerte presión vendedora liderada por Vapores (-3,71%). La caída responde a la confirmación de que Hapag-Lloyd, empresa donde la firma chilena posee una participación mayoritaria, concretó la compra de la naviera ZIM. Esta operación, aunque estratégica para la expansión global, ha generado dudas inmediatas sobre el impacto en la liquidez y las futuras distribuciones de dividendos, arrastrando también a sectores vinculados a la logística.



Rotación hacia la Banca

Fuente: Bolsa de Santiago



En contraste con la debilidad de las commodities y el sector naviero, la banca chilena ha actuado como el principal soporte del índice. BCI (+3,93%) se posicionó como el activo de mejor desempeño, capturando el interés de los inversores que buscan exposición a la recuperación económica doméstica. Este movimiento también se vio respaldado por el sector de energía, con Engie (+1,30%) mostrando resiliencia.

Por su parte, LATAM Airlines (+1,91%) continuó su senda de recuperación, distanciándose de la volatilidad observada en empresas como CAP (-5,35% el 12 de febrero) o SQM-B, que han sufrido por la caída en los precios de los metales industriales. La aerolínea sigue beneficiándose de un flujo constante de pasajeros y de una estructura de costos que parece haberse adaptado a la estabilidad cambiaria observada tras los datos de inflación del viernes, donde el dólar global (USDIDX) se mantuvo sin grandes variaciones pese a la depreciación puntual del peso chileno frente a la divisa estadounidense.

Análisis de mercado

El hecho de que el IPSA lograra cerrar en verde, a pesar de la fuerte caída de la empresa Vapores y del castigo previo a acciones líderes como SQM y CAP, sugiere que existe un soporte sólido en torno a los 10.000 puntos. Los inversionistas parecen estar realizando un cambio estratégico, priorizando sectores con flujos de caja predecibles como la banca y la aviación comercial, mientras abandonan temporalmente los activos más expuestos a la volatilidad del comercio internacional y la transición energética.

El escenario para el resto de la semana dependerá de la capacidad del índice para digerir la noticia de la fusión Hapag-Lloyd & ZIM. Si el mercado interpreta que esta adquisición fortalecerá la posición competitiva de Vapores a mediano plazo, podríamos ver un posible rebote en CSAV que impulse al IPSA nuevamente hacia los 11.200 puntos. No obstante, la cautela debe prevalecer, pues la caída del 0,63% en el valor del peso chileno el pasado viernes recuerda que la moneda sigue siendo vulnerable a la política monetaria externa.

Al mismo tiempo, el foco de los operadores se traslada a la temporada de resultados trimestrales en Chile, donde las métricas de rentabilidad de la banca y la resiliencia operativa de las empresas de energía eléctrica (como Engie) serán los catalizadores reales para consolidar este incipiente rebote.



Fuente: xStation5

