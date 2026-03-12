Las bolsas europeas intentan estabilizarse pese al repunte del petróleo

Los mercados europeos intentan recuperarse tras una apertura débil. El DAX alemán cotiza cerca del nivel plano, mientras los inversores siguen ajustando sus posiciones ante el aumento del riesgo geopolítico y el avance del petróleo Brent nuevamente hacia los 100 dólares por barril.



Fuente: xStation.

Nuevos reportes de ataques a petroleros, interrupciones en puertos y nuevas oleadas de drones y misiles en Medio Oriente continúan afectando el sentimiento global. En este contexto, la reciente liberación de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) es percibida por el mercado como un alivio temporal más que una solución estructural.

Europa intenta rebotar, pero el panorama sigue frágil

Los futuros de los índices europeos rebotan ligeramente tras la mejora moderada del sentimiento en Wall Street. Sin embargo, el Euro Stoxx 50 aún registra una caída cercana al 0,3%. La reacción del mercado el miércoles dejó claro que la liberación de reservas de petróleo no cambió estructuralmente el escenario energético, ya que el conflicto con Irán continúa y mantiene elevada la incertidumbre. Al mismo tiempo, los mercados de bonos siguen bajo presión, lo que complica el panorama para la renta variable europea, especialmente para sectores sensibles a los costos de financiamiento.

Asia cierra en rojo

Las bolsas asiáticas terminaron la sesión con caídas generalizadas:

MSCI Asia Pacific: -1,3%

Topix (Japón): -1,3%

Taiex (Taiwán): -1,6%

Los mercados de Hong Kong y China continental también cerraron en terreno negativo.

Cripto y metales

Las criptomonedas mantienen una tendencia moderadamente alcista, con Bitcoin cerca de 70.500 dólares.

En el mercado de metales:

Oro: sube moderadamente

Plata: avanza más de 2%, superando los 86 dólares por onza

Riesgos en el mercado de crédito privado

Las empresas europeas con exposición al crédito privado podrían atraer mayor atención después de que Morgan Stanley y Cliffwater limitaran los retiros de algunos de sus fondos multimillonarios, tras un aumento significativo en las solicitudes de rescate por parte de inversionistas.

Noticias corporativas

Repsol fue mejorada a “outperform” por RBC Capital Markets , con analistas esperando márgenes de refinación elevados durante 2026 debido a las disrupciones energéticas asociadas al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Neste también fue mejorada a “outperform” por RBC , que ve al productor finlandés de combustibles renovables beneficiándose del entorno geopolítico actual.

Hochschild Mining fue elevada a “overweight” por JPMorgan , que destaca el soporte de los precios del oro y la plata , además de un punto de entrada atractivo tras la reciente caída de la acción .

Ferragamo reportó resultados anuales superiores a lo esperado, y la dirección mostró confianza sobre el desempeño reciente. Sin embargo, algunos analistas advierten que el proceso de recuperación de la compañía aún requerirá tiempo.

Cambios en recomendaciones de analistas

Mejoras de recomendación

Epiroc: overweight – Morgan Stanley (PT: 262 SEK)

Faron Pharma: buy – Inderes

Hochschild Mining: overweight – JPMorgan (PT: 990 pence)

Impianti: outperform – EnVent (PT: €1)

Neste: outperform – RBC (PT: €30)

Nichols: buy – Deutsche Bank (PT: 1.150 pence)

Rentokil: buy – UBS (PT: 540 pence)

Repsol: outperform – RBC (PT: €25)

Rebajas de recomendación

Also: hold – Berenberg (PT: 165 CHF)

Bodycote: sector perform – RBC (PT: 775 pence)

Quilter: underperform – Avior Capital Markets

Sandvik: equal-weight – Morgan Stanley (PT: 356 SEK)

Nuevas coberturas

Asta Energy Solutions: add – Baader Helvea

Aumovio: outperform – Oddo BHF (PT: €50)

CSG: accumulate – Erste Group (PT: €36)

Eviso: outperform – Mediobanca (PT: €10,20)

INVISIO AB: hold – ABG (PT: 280 SEK)

Reanudación de cobertura

Pennon: outperform – BNP Paribas (PT: 575 pence)

Rheinmetall intenta estabilizarse

Las acciones de Rheinmetall intentan estabilizarse tras la fuerte caída de la sesión anterior, aunque todavía se mantienen por debajo del nivel de 1.640 euros, donde se ubica la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200).



Fuente: xStation5