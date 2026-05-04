Berkshire Hathaway: sólidos resultados bajo el nuevo liderazgo, pero surgen dudas sobre su rendimiento relativo

Berkshire Hathaway es una compañía de inversión fundada y liderada por uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos: Warren Buffett. A lo largo de las últimas décadas, la firma ha entregado resultados excelentes y muy consistentes. Su desempeño fue particularmente impresionante durante mercados bajistas prolongados, como la caída de 2022–2023.

Sin embargo, debido a su avanzada edad, Warren Buffett tuvo que dejar su rol como principal gestor, cediendo el cargo a Greg Abel. La compañía publicó sus primeros resultados bajo el liderazgo del nuevo CEO.

Métricas financieras:

Ingresos: aumentaron más de un 4% interanual hasta 93.7 mil millones USD .

aumentaron más de un 4% interanual hasta . Beneficio operativo: subió un 17% interanual hasta 11.35 mil millones USD .

subió un 17% interanual hasta . Beneficio neto atribuible a accionistas: creció cerca de un 120% hasta 10.1 mil millones USD .

creció cerca de un 120% hasta . Recompras de acciones: 235 mil millones USD .

. Caja: nuevo récord en 373.5 mil millones USD.

En términos de métricas y crecimiento, la compañía continúa operando de manera excepcional, superando ligeramente las expectativas del consenso del mercado. A pesar del estatus legendario de Warren Buffett, el nuevo CEO tampoco se encuentra bajo un escrutinio excesivo.

Lo que genera mayor debate en torno a la compañía es su comportamiento en relación con el mercado en general y su enorme posición de liquidez. A largo plazo, Berkshire ha superado ampliamente al S&P 500; sin embargo, en los últimos trimestres el fondo ha quedado claramente rezagado frente al mercado amplio, aproximadamente un 12% por debajo del índice de referencia.

Esto resulta especialmente controvertido dada la enorme cantidad de efectivo. En ciclos anteriores, un elevado nivel de caja en la compañía señalaba que estaba esperando el momento adecuado para realizar grandes adquisiciones (que finalmente resultaban altamente rentables). Este sentimiento sobre el enfoque de la compañía ha estado presente durante bastante tiempo, y cuanto más se adelanta el S&P 500 respecto al rendimiento de Berkshire, más preguntas comienzan a surgir entre los participantes del mercado.

Sin embargo, esta visión del fondo podría ser fundamentalmente errónea. Berkshire Hathaway es una compañía de inversión con un perfil estructuralmente distinto al del S&P 500 actual, que está dominado por empresas tecnológicas.

El genio de Warren Buffett radicaba en su extraordinaria capacidad para generar crecimiento durante periodos en los que el sentimiento del mercado era negativo. Berkshire prioriza primero la protección del capital de los inversores y solo después busca generar retornos superiores a la media.

En los últimos trimestres, sin embargo, el mercado parece haber permanecido en un modo de euforia sostenida, concentrada casi por completo en acciones tecnológicas. Fondos como Berkshire no pueden superar consistentemente al mercado amplio en estas condiciones, ya que hacerlo requeriría asumir un nivel de riesgo inaceptable.

BRKA.US (D1)



En el gráfico, se puede observar el cruce de las medias EMA200 y EMA100 desde arriba por primera vez desde 2022. Históricamente, este tipo de comportamiento, contrario al análisis técnico tradicional, ha precedido periodos prolongados de crecimiento. ¿Se repetirá esta vez?. Fuente: xStation5