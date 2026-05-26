Cierre de Mercado: S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico

La jornada de hoy estuvo marcada por un tono constructivo en los mercados, liderado por el fuerte repunte de los semiconductores y un mejor desempeño de las acciones en general. El apetito por riesgo se vio impulsado por las crecientes esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que lograron eclipsar los ataques militares recientes en el Golfo Pérsico y redujeron parcialmente la prima geopolítica. En este escenario, los bonos también avanzaron, reflejando una búsqueda de estabilidad y expectativas de menor tensión, mientras los inversionistas priorizaron la posibilidad de una desescalada diplomática por encima de los riesgos inmediatos en la región.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: EE.UU. negó haber reanudado plenamente las escoltas del Proyecto Libertad en Ormuz , aunque reportes señalaron asistencia puntual a superpetroleros y posibles apoyos adicionales. En paralelo, el Pentágono defendió como “autodefensa” los ataques contra objetivos iraníes, mientras Teherán los calificó como una violación del alto el fuego y prometió una respuesta rápida. Aunque EE. UU. e Irán mantienen canales abiertos para un eventual acuerdo, las diferencias siguen siendo significativas, Irán excluye el tema nuclear, exige liberaciones iniciales de fondos por USD 12.000 millones y condiciona cualquier avance sobre el estrecho a concesiones adicionales, por lo que un entendimiento definitivo aún parece lejano.

Estados Unidos: La confianza del consumidor en EE. UU. cayó levemente en mayo hasta 93,1 , por encima de lo esperado, en un contexto marcado por presiones inflacionarias vinculadas a Medio Oriente y al alza de la energía. El deterioro se concentró en la percepción de la situación actual, mientras que las expectativas mejoraron modestamente, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2025. En renta fija , la subasta de bonos a 2 años mostró un rendimiento elevado del 4,071% , reflejando mayores exigencias del mercado, mientras Bill Dudley advirtió sobre el riesgo de pérdida de credibilidad de la Reserva Federal si las expectativas de inflación continúan desanclándose.

Petróleo: El tránsito comercial por el estrecho de Ormuz mostró una ligera recuperación tras el cruce de varios superpetroleros no iraníes, aunque el Comando Central de EE. UU. negó haber retomado formalmente escoltas o asistencia al tráfico marítimo. Los precios del crudo iniciaron la última semana de mayo con caídas de entre 5% y 6% , presionados por menor volumen de negociación y expectativas de un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán . Sin embargo, los ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas a presuntas operaciones de minado mantienen latente el riesgo geopolítico, aunque Washington no los considera una escalada.

Metales: El oro y la plata retrocedieron en un entorno de fortalecimiento del dólar estadounidense y repunte del petróleo, mientras los mercados ajustan nuevamente la prima de riesgo geopolítico tras los ataques estadounidenses en Irán. Desde el punto de vista técnico, el oro mantiene como referencia clave el soporte en torno a USD 4.450 , nivel que podría ser determinante para la evolución de corto plazo.

Cocoa: Los futuros de cacao repuntaron con fuerza ante una recalibración del mercado sobre los riesgos climáticos asociados a El Niño y el posible deterioro de los rendimientos en África Occidental . El avance se vio amplificado por el cierre de posiciones cortas de fondos que habían apostado previamente por una demanda más débil y mayores efectos de sustitución. Dado que África Occidental concentra una parte relevante de la producción mundial, cualquier deterioro climático en la región se traduce rápidamente en una mayor prima de riesgo en los precios.

Acciones: Micron alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de USD 1 billón, un salto significativo frente a los USD 70.000 millones registrados doce meses atrás. Además, el sector espacial mostró fuertes avances, con Redwire Corp. subiendo hasta 31%, AST SpaceMobile avanzando 20% y Firefly Aerospace ganando hasta 21%, impulsadas por el mayor apetito del mercado por compañías vinculadas a infraestructura espacial, comunicaciones satelitales y tecnología aeroespacial.

Análisis US100

El precio corrigió hacia su media móvil de largo plazo, pero se mantiene por encima del soporte de los 29.997 puntos, nivel que continúa siendo la referencia clave dentro de la estructura actual. Mientras esta zona siga siendo respetada, el sesgo de corto plazo se mantiene constructivo y deja abierta la posibilidad de una reanudación del movimiento alcista.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.997 puntos, podría extender el avance hacia la resistencia ubicada en torno a los 30.249 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con un punto pivote relevante de corto plazo en la zona de los 29.739 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro rechazó la zona de resistencia en torno a los 4.589 y retomó la presión bajista, acercándose nuevamente al soporte clave de los 4.451. Este nivel se mantiene como la referencia técnica más relevante de corto plazo, por lo que la reacción del precio en esta zona será determinante para evaluar si puede estabilizarse o profundizar la corrección.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.451, podría desarrollar un rebote correctivo en dirección a la resistencia de los 4.589. En cambio, una ruptura de este soporte podría acelerar el movimiento bajista y abrir espacio para una caída hacia las zonas de 4.389 y 4.307.



Fuente: xStation5