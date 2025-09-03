BHP Group (BHP.UK) presentó sus resultados anuales con un aumento en la utilidad neta pese a la caída en las ventas, lo que refuerza la percepción de solidez operativa en un entorno de precios de materias primas volátiles.

La minera fijó un pago de dividendo final equivalente al 60% de las ganancias, un nivel que equilibra el atractivo para los inversionistas que buscan ingresos estables con la necesidad de mantener recursos para proyectos de crecimiento.

En lo que va del año, la acción acumula una ganancia del 11%, con un repunte más marcado en los últimos tres meses, apoyado en la resiliencia de márgenes y la confianza del mercado en la estrategia de retornos.

Perspectiva de valoración

El consenso de analistas ubica el valor justo de BHP en torno a A$42.94 por acción, un nivel cercano a la cotización actual, lo que sugiere que el mercado ya estaría descontando buena parte del potencial de crecimiento.

El rango de proyecciones es amplio:

Escenario optimista : A$46.28

Escenario pesimista: A$36.16

Esto refleja la incertidumbre en torno a la trayectoria de utilidades y márgenes.

Los riesgos principales siguen siendo la volatilidad de los precios de los commodities y el aumento en costos laborales, factores que podrían erosionar la rentabilidad futura.

Análisis alternativo: modelo DCF

Un enfoque de flujos de caja descontados (DCF) plantea un escenario menos favorable, indicando que la acción podría estar sobrevalorada si las proyecciones de generación de caja no se cumplen.

Esto abre un debate entre quienes confían en la estabilidad de dividendos y quienes ven riesgos de ajuste en un entorno global desafiante.

En síntesis, BHP ofrece un perfil de solidez en dividendos y resiliencia de ganancias, pero su cotización parece ya reflejar gran parte de ese valor, dejando a los inversionistas ante la disyuntiva de apostar por la continuidad del ciclo positivo o prepararse para la presión de factores externos.

Análisis técnico de las acciones de BHP

La tendencia de corto plazo es alcista, con máximos y mínimos crecientes desde mayo. Sin embargo, el RSI cercano a 70 podría anticipar una fase de consolidación o corrección en el corto plazo antes de intentar superar la resistencia de 21.40. Mientras se mantenga por encima de 19.60, el sesgo se conserva positivo.

