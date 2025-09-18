Binancecoin gana un 3% y alcanza máximos históricos 📈

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda nativa del exchange Binance. Lanzada en 2017, pasó de ser un token de utilidad para pagar comisiones con descuento a convertirse en un activo central del ecosistema, con usos en pagos, DeFi y contratos inteligentes. Hoy es una de las criptomonedas más relevantes, cuyo comportamiento está muy ligado al sentimiento del mercado cripto, especialmente al de Bitcoin, Ethereum y la demanda de altcoins.

Binance Coin alcanza nuevos máximos históricos

Binancecoin gana hoy un 3%, impulsado por el sentimiento positivo en Bitcoin, Ethereum y la demanda especulativa de las altcoins. A continuación, podemos ver esto en un intervalo diario. Técnicamente, podemos esperar que el nivel de 1000 dólares actúe como una resistencia significativa debido a la barrera psicológica y al patrón simétrico 1:1.

Cotización de Binancecoin (intervalo diario)

Fuente: Plataforma de XTB