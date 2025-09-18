Leer más

Binancecoin gana un 3% y alcanza máximos históricos 📈

09:13 18 de septiembre de 2025

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda nativa del exchange Binance. Lanzada en 2017, pasó de ser un token de utilidad para pagar comisiones con descuento a convertirse en un activo central del ecosistema, con usos en pagos, DeFi y contratos inteligentes. Hoy es una de las criptomonedas más relevantes, cuyo comportamiento está muy ligado al sentimiento del mercado cripto, especialmente al de Bitcoin, Ethereum y la demanda de altcoins.

Binance Coin alcanza nuevos máximos históricos

Binancecoin gana hoy un 3%, impulsado por el sentimiento positivo en Bitcoin, Ethereum y la demanda especulativa de las altcoins. A continuación, podemos ver esto en un intervalo diario. Técnicamente, podemos esperar que el nivel de 1000 dólares actúe como una resistencia significativa debido a la barrera psicológica y al patrón simétrico 1:1.

Cotización de Binancecoin (intervalo diario)

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de Binancecoin en tiempo real  

Fuente: Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

