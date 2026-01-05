Noticias Cripto: Bitcoin vuelve a las alzas en 2026; ¿EE.UU. incautará 600.000 BTC de Venezuela?

Bitcoin sube hoy hasta cerca de los USD 93.000, su nivel más alto desde la primera mitad de diciembre de 2025, en medio de un sentimiento positivo en el mercado bursátil estadounidense, donde los futuros del Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzan antes de la apertura. Bitcoin acumula un alza superior al 6% en lo que va del año y ha repuntado tras caer a un nivel de sobreventa récord según el RSI, visto por última vez en agosto de 2023.

Los datos on-chain apuntan a una acumulación históricamente elevada de BTC por parte de las llamadas direcciones “ballena”, mientras que el sentimiento general del mercado sigue siendo mayormente contenido, lo que abre espacio para una posible continuidad de la tendencia.

El petróleo reaccionó con una leve caída por debajo de los USD 60 por barril tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Si EE. UU. llegara efectivamente a tomar control de las reservas petroleras venezolanas, esto podría ejercer una presión significativa sobre la inflación global y, como resultado, respaldar a los activos de riesgo, incluido Bitcoin.

Sin embargo, es difícil esperar que este efecto sea inmediato ; se trata más bien de un horizonte de varios años. El sector petrolero de Venezuela requiere decenas de miles de millones de dólares en inversión para volver a una capacidad de procesamiento comparable a los máximos históricos de hace años. Además, no está claro si EE. UU. logrará sus objetivos en Venezuela sin una intervención militar terrestre, escenario que probablemente impulsaría los precios del petróleo más que presionarlos a la baja.

Datos de CoinShares indican que las entradas globales a criptomonedas en 2025 alcanzaron los USD 47.200 millones, frente a USD 48.700 millones en 2024. Durante la última sesión de la semana pasada, el viernes, los ETF de Bitcoin y Ethereum registraron entradas por USD 464 millones y USD 124 millones, respectivamente.

Esta semana, Bitcoin seguirá siendo principalmente sensible a los datos del mercado laboral de EE. UU. (NFP del viernes), aunque el mercado está cada vez más convencido de que la influencia de Trump sobre la Reserva Federal será claramente moderada (dovish), independientemente de los datos macroeconómicos. En consecuencia, lecturas económicas sólidas no necesariamente tendrían que frenar el apetito del futuro presidente de la Fed por recortes de tasas de interés.

Bitcoins de Venezuela: ¿qué viene ahora?

Según una investigación de los analistas Clara Preve y Bradley Hope, Venezuela tendría actualmente Bitcoin y stablecoins por un valor de entre USD 56.000 millones y USD 67.000 millones; en medios también ha circulado la cifra de hasta 600.000 BTC. Se afirma que el país comenzó a comprar Bitcoin y otras criptomonedas en 2017, cuando Venezuela vendía oro extraído en el llamado Arco Minero del Orinoco y convertía los ingresos alejándose del dólar estadounidense. Las estimaciones sugieren que cerca de USD 2.000 millones en oro podrían haberse intercambiado por Bitcoin a precios en torno a USD 5.000 en ese momento, lo que implicaría que el país posee hoy cerca de 400.000 BTC, con un valor aproximado de USD 37.000 millones. Venezuela también podría haber utilizado Tether (USDT), recibido como pago por exportaciones de petróleo, para comprar Bitcoin, buscando evitar sanciones y diversificar riesgos frente a una stablecoin vinculada al dólar.

Si Estados Unidos llegara a incautar la billetera de Venezuela, estos Bitcoin probablemente serían transferidos a la denominada reserva estratégica estadounidense y no se venderían, en línea con el compromiso de la administración Trump de “no vender ningún Bitcoin incautado”. Si Washington tomara efectivamente el control de las reservas venezolanas —casi un 3% de la oferta total global de Bitcoin (21 millones)—, esa oferta podría desaparecer del mercado, apoyando los precios en el largo plazo. Por otro lado, existe la posibilidad de que Venezuela utilice el Bitcoin que aún mantiene, convirtiéndolo en fondos para potencialmente adquirir armamento u cubrir otros gastos si se produjera una devastadora operación terrestre de Estados Unidos en el país.

Fuente: CoinPedia

Gráficos de Bitcoin y Ethereum (H1, D1)

Tanto Bitcoin como Ethereum están operando dentro de un canal de precios alcista y, en el marco temporal horario, se observa la posible formación de un patrón de platillo con sesgo alcista. En el caso de Bitcoin, el soporte clave se sitúa actualmente en torno a los USD 91.800, nivel donde coincide el límite inferior del canal de precios y la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50).

Fuente: xStation5

En el marco temporal horario, Bitcoin ha alcanzado un nivel de resistencia clave representado por la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50, línea naranja).

Fuente: xStation5

Al igual que Bitcoin, Ethereum avanza hoy hacia niveles no vistos desde mediados de diciembre. El soporte clave de corto plazo está marcado por la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50) en el gráfico horario, en torno a los USD 3.100, mientras que el límite inferior del canal se ubica cerca de los USD 3.050, zona donde también converge la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA 200, línea roja).

Fuente: xStation5

En el marco temporal diario, el precio de Ethereum ha alcanzado la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA 50, línea naranja) y, al igual que Bitcoin, muestra dificultades para superar este nivel al alza.

Fuente: xStation5

Las entradas de capital hacia los ETF continúan aumentando

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

