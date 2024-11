Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos. ¿Será un oro digital?

Las criptomonedas están de fiesta y la razón de la actual tendencia alcista es clara. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los republicanos están cerca de hacerse con el control del Congreso. El control del Senado y la Cámara de Representantes puede garantizar la implementación sin problemas de la legislación favorable a la industria de las criptomonedas. Después de todo, un mensaje positivo en torno a Bitcoin y la industria blockchain fue una parte importante de la campaña presidencial de Trump. Desde la victoria del favorito republicano, el precio de Bitcoin ya ha aumentado un 20%. Un giro tan favorable de los acontecimientos para la industria sorprende incluso a los más optimistas... También da espacio para crear expectativas en torno a los próximos catalizadores de crecimiento. Al mercado de las criptomonedas le encanta especular y soñar con escenarios hipotéticos. Y esta vez hay mucho con lo que soñar, ya que las iniciativas republicanas indican un deseo de crear una reserva estratégica de Bitcoin. ¿Estados Unidos comprará y "raspará del mercado" más de 1 millón de Bitcoin? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El bitcoin lleva más de una docena de años de mercado alcista astronómico, con un aumento de su precio desde una fracción de dólar hasta los 90.000 dólares actuales. Los fanáticos argumentan que el aumento se debe a la oferta limitada y señalan que se creó para luchar contra la inflación. Esto, según la Escuela Austriaca de Economía, se deriva en gran medida de las acciones de los bancos centrales. Fuente: Bloomberg Finance LP. En una ola de euforia continua, el sueño de los 100.000 dólares por BTC parece cada vez más cercano a cumplirse. La criptomoneda ha alcanzado ahora los 90.000 dólares, mientras que en el "fondo de la crisis de 2022" los inversores vendían sus BTC por 15.000 dólares. Se trata de un aumento de seis veces en los últimos dos años. Tras un aumento de precio del 100% en 2024, el bitcoin ha igualado el valor del mercado mundial de la plata, con 1,7 billones de dólares. Solo los ETF estadounidenses han reunido 25.000 millones de dólares en bitcoins este año, lo que ha hecho que sus emisores, como BlackRock y Fidelity, se conviertan en una fortuna. La popularidad de los ETF este año ha sido enorme. Las entradas netas acumuladas en ellos han superado al SPDR S&P 500 ETF Trust en más de mil millones de dólares. La capitalización de las empresas del índice S&P 500 se sitúa ahora en 50 billones de dólares, en comparación con la valoración de 1,7 billones de dólares de Bitcoin. En Europa, en ausencia de regulaciones que permitan la creación de ETF al contado para inversores minoristas, los fondos ETN de Bitcoin son populares. Actualmente, el tamaño del mercado de Bitcoin es similar al de la plata, que ha tenido ganancias sólidas este año. Sin embargo, sigue siendo casi 10 veces más pequeño que el oro. ¿Se convertirá Bitcoin en el futuro en una moneda de reserva junto con el lingote? Un escenario así todavía suena a abstracto... Pero a las criptomonedas les gusta sorprender. Fuente: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Las entradas en ETF están impulsando a Bitcoin y han estado aumentando desde octubre. Fuente: XTB Research Bloomberg Finance L.P. Criptomonedas: ¿un eco de los cambios en EE. UU.? Donald Trump está construyendo una narrativa de “declaración de guerra al establishment” en Estados Unidos. Prueba de que esta vez no tiene por qué ser sólo una declaración vacía es el anuncio de la creación de un puesto totalmente nuevo, que el presidente electo pretende otorgar a Elon Musk, nombrándolo secretario del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). La criptomoneda Dogecoin asociada a Musk no tardó mucho en reaccionar. Su precio se ha duplicado desde la elección. Las criptomonedas, como activos con tintes “antisistema”, parecen complementar la campaña general de Trump, construida sobre la crítica a las estructuras existentes. Ahora los inversores tienen el camino abierto para especular sobre la acelerada “adopción de la tecnología blockchain” y la consolidación de la influencia republicana en torno a la industria de los activos digitales. La cuestión secundaria hoy es si la popularidad de las criptomonedas en el ámbito más allá de la especulación realmente aumentará. Lo que importa al mercado es que tal vez eso sea lo que está en juego. Es bien sabido hoy que la victoria de Trump no agrada a todos en Wall Street. El propio presidente electo comentó que las instituciones financieras y los bancos han comenzado a abusar de su poder. Tales palabras en boca del presidente estadounidense suenan sorprendentes y dan a las criptomonedas una señal de que pueden contar con un sentimiento positivo por parte de la nueva administración de la Casa Blanca. Más aún si consideramos que Donald Trump está tratando de crear su propio negocio familiar de criptomonedas bajo la bandera de World Liberty Financial. Este nombre "significativo" debe atraer a los fanáticos de las criptomonedas, orientados a la "visión de Satoshi". El intento de Trump de popularizar las finanzas descentralizadas puede ser uno de los argumentos por los que Trump apuntará al "mainstream financiero"... Sin embargo, si tiene éxito es una historia aparte, porque si bien las criptomonedas no son nada nuevo, la escala de adopción aún es pequeña; la gente todavía elige la banca más tradicional, incluso si "arriesgan" parte de su "libertad", brindando detalles sobre su fortuna o actividades financieras. Hoy en día, se compra una imagen positiva del futuro, que puede resultar un espejismo. Del mismo modo, el futuro de la regulación de la industria no está claro hoy en día. Sin embargo, parece seguro que el puesto lo dejará tarde o temprano el hostil al sector de las criptomonedas, el presidente de la SEC, Gary Gensler. Trump ya ha propuesto a sus propios "nominados" para el puesto. A partir de docenas de rompecabezas dispersos, el mercado está construyendo hoy una imagen que lleva a una conclusión casi inequívocamente "positiva". Catalizadores de crecimiento El mercado de pronósticos Kalshi estima una probabilidad del 60% de que Bitcoin supere la marca "mágica" de los $ 100.000 a finales de este año. El optimismo de los inversores está en aumento y se ha vuelto a inyectar un poderoso capital en las criptomonedas más pequeñas que siguen el ejemplo de Bitcoin. La perspectiva de cambios regulatorios favorables al sector en los EE. UU. puede ser de hecho un catalizador para el crecimiento de proyectos como Ethereum, o criptomonedas más pequeñas que ofrecen una "utilidad" real. También es evidente una explosión de interés en los tokens especulativos conocidos como Memcoins. La bolsa estadounidense Coinbase ya ha lanzado el índice Coin50, que rastrea los 50 proyectos más importantes y que pretende ser el equivalente al S&P 500 de la bolsa. Presentado el 31 de julio de 2024 por la republicana de Wyoming Cynthia Lumnis, se supone que la 'Ley de Impulso a la Innovación, la Tecnología y la Competitividad a través de la Inversión Optimizada en todo el País (BITCOIN)' permitirá a Estados Unidos 'proteger' el creciente déficit presupuestario, que ya asciende a casi 36 billones de dólares... con Bitcoin. Es cierto que Trump pretende recortar el gasto público en esferas improductivas y hacer que la administración esté menos 'dolarizada', pero... eso no significa que su objetivo sea una reducción significativa del déficit. Al menos no una obvia, ya que el programa propuesto por los republicanos no indica que el ajuste del cinturón en Estados Unidos se convierta en una prioridad para la administración. Resumen El mercado de las criptomonedas se apoya en un mercado alcista en los mercados globales y en un apetito por el riesgo. Los bancos centrales también están bajando gradualmente las tasas de interés, y aún no se vislumbra una recesión y un colapso en la confianza del consumidor. Si los republicanos finalmente aprueban la 'Ley Bitcoin' y Estados Unidos comienza a comprar cientos de miles de Bitcoins cada año, podemos imaginar con éxito que la situación podría percibirse como un precedente para otros países, fondos de pensiones o empresas que pueden invertir 'un 1% simbólico' precisamente en BTC. Estados Unidos ya ha dado algunos pasos para 'consolidar la industria de las criptomonedas' en el país. La bolsa CME Group con sede en Chicago es líder en el comercio de contratos y opciones de BTC, y los ETF estadounidenses ya han absorbido más de $ 27 mil millones en Bitcoins este año. Pero no nos dejemos llevar por las emociones, porque al mercado de criptomonedas le gusta consumir eventos optimistas incluso antes de que sucedan. Cada una de las euforias anteriores terminó en un colapso. Esta vez, probablemente, el reloj también esté corriendo. La pregunta es, ¿qué distancia tienen que recorrer sus manecillas? ¿Rima la historia? Tras el halving de abril de este año, el precio de Bitcoin ha vuelto a subir rápidamente. Esta vez, sin embargo, no se trata de un halving, sino de compras de ETFs creados en enero de 2024, lo que está provocando en gran medida una reducción de la oferta. Sin embargo, dada una capitalización cercana a los 2 billones de dólares, es difícil imaginar que Bitcoin tenga una escala de aumentos similar a la de los ciclos anteriores. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Gráfico Bitcoin ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation5.







Eryk Szmyd XTB Financial Analyst

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "