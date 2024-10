Bitcoin borró las alzas anteriores y prueba los 66.000 dólares

Bitcoin subió a casi $68 000 hoy, alcanzando su nivel más alto desde finales de julio. Sin embargo, estamos presenciando una reacción a la resistencia en el límite superior de un canal de tendencia descendente. Bitcoin está retrocediendo actualmente a alrededor de $66 000, cerca de sus máximos de finales de septiembre. El repunte anterior estuvo vinculado a las crecientes probabilidades de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales, que ahora están a solo tres semanas de distancia. PredictIt estima la probabilidad de una victoria de Trump en el 54%, mientras que Polymarket indica casi el 57%. La probabilidad de que el Partido Republicano tome el control total del Congreso también está creciendo, lo que podría resultar en resultados favorables para el mercado de criptomonedas. Algunos especulan que la falta de medidas de estímulo adicionales para la economía china está provocando que los inversores retiren fondos de los activos relacionados con China y los reasignen al mercado de criptomonedas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, actualmente estamos viendo una toma de ganancias, que coincide con un pronunciado retroceso en el mercado de valores de EE. UU.

