Bitcoin extiende su repunte pese al petróleo volátil por Irán

Bitcoin sube cerca de 1.8% en la sesión de hoy y acumula 2.8% en la semana, extendiendo un avance de 9% desde el cierre de junio, en un movimiento que llama la atención más por lo que ignora que por lo que celebra. Estados Unidos bombardeó 90 objetivos militares iraníes en las últimas 24 horas, apenas un día después de que Trump declarara terminado el alto el fuego, y el mercado cripto respondió con indiferencia.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron 2.6% en el mismo lapso, la misma señal de que el apetito por riesgo no se está resintiendo, al menos por ahora, ante una escalada que en otras semanas hubiera hundido a ambos mercados.

Resiliencia con matices

El contraste queda más claro al mirar al petróleo, el activo que en teoría debería mostrar el impacto más directo de la tensión en Medio Oriente. El crudo cayó por debajo de 73 dólares el jueves, después de haber saltado 4.4% el miércoles, su mayor avance diario desde mayo, mientras el mercado revisaba cuánto de la nueva escalada era real.

Los datos de rastreo de buques muestran menos tránsitos por el Estrecho de Ormuz, la mayoría por rutas aprobadas por Irán, con actividad limitada en el corredor omaní respaldado por Washington, aunque operadores señalan que volúmenes importantes de crudo siguieron moviéndose por la zona antes del quiebre del alto el fuego, con algunos envíos apareciendo en los sistemas de rastreo recién días después por señales débiles o desactivadas. Si el propio petróleo todavía no tiene claro cuánto le importa esta escalada, tiene sentido que bitcoin tampoco reaccione con pánico.

Los derivados no terminan de sumarse a la calma del precio

Volumen de futuros de criptomonedas desde abril de 2026. Fuente: Coingecko.

El volumen de futuros de criptomonedas cayó casi 20% en 24 horas, hasta 191.000 millones de dólares, y el interés abierto se mantiene estable cerca de 106.000 millones. Pero dentro de ese número agregado, el interés abierto en los futuros de bitcoin denominados en dólares y USDT bajó a 266.000 BTC desde 272.000 BTC, justo mientras el precio subía hacia los 63.000 dólares.

Lo mismo ocurre con ether, XRP y solana, en que el precio sube, pero los operadores apalancados no están sumando posiciones nuevas, señal de que nadie quiere comprometer demasiado capital en un entorno macro que puede cambiar de humor de un día para el otro. Los índices de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin y ether volvieron a caer, cortando una racha de dos días al alza, lo que en teoría refleja calma, pero en Deribit las opciones de venta de ambos tokens siguen siendo más caras que las de compra en todos los plazos, una señal de cobertura bajista que contrasta de forma marcada con el sesgo récord hacia las opciones de compra que muestra el mercado accionario estadounidense. Dos mercados de riesgo, dos lecturas de derivados casi opuestas.

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, Bitcoin acelera el impulso alcista tras romper la secuencia de máximos descendentes de muy corto plazo y recuperar con fuerza las medias móviles de 50 y 200 períodos. El precio ya supera la resistencia intermedia de 63.140 dólares y se aproxima a una zona técnica clave delimitada por la directriz bajista y el antiguo rango de distribución entre 64.067 y 64.380 dólares.

Un quiebre confirmado de esa área reforzaría la recuperación y abriría espacio para una extensión alcista adicional, mientras que un rechazo mantendría vigente esa resistencia como techo de corto plazo. Por abajo, el primer soporte relevante pasa a ubicarse en 62.423 dólares, seguido por 61.832 dólares, niveles cuya defensa ayudaría a mantener intacta la estructura alcista desarrollada durante las últimas sesiones.