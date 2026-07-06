Bitcoin cotiza en 64.209 dólares, recuperándose desde los 61.800 registrados el lunes por la mañana, apenas horas después de que Strategy (MSTR.US), el mayor tenedor corporativo del token, ejecutara su venta de bitcoin más grande desde que comenzó a acumularlo en 2020.

Mientras el precio intenta estabilizarse tras semanas de debilidad, el comprador institucional que más sostuvo la demanda durante el ciclo alcista está cambiando de estrategia, y el propio gobierno de Estados Unidos sigue sin resolver cómo estructurar su reserva estratégica del token.

Strategy vende bitcoin

Strategy vendió 216 millones de dólares en bitcoin la semana pasada, la transacción más grande de la compañía desde que empezó a construir sus tenencias y apenas la tercera venta en su historia. Las acciones de Strategy cayeron cerca de 2% en las operaciones previas a la apertura del lunes, mientras el token cotizaba temporalmente 1.3% más bajo, muy por debajo del precio de compra promedio de la compañía de unos 75.000 dólares por unidad.

Durante años, el modelo de negocio de Strategy se basaba en una premisa simple: levantar capital, comprar bitcoin y no venderlo nunca. Esta operación marca la señal más clara hasta ahora de que la compañía está migrando hacia un enfoque más flexible, en el que el token pasa a ser otra fuente de liquidez junto a los mercados de acciones y deuda.

La semana pasada, Strategy se otorgó mayor autoridad para preservar liquidez, recomprar valores con descuento y vender bitcoin cuando emitir nuevas acciones deje de ser atractivo, un cambio que llegó después de que la caída tanto del token como de sus propias acciones erosionara la ventaja de financiamiento que sostenía su estrategia de acumulación. Las acciones de Strategy acumulan una caída de cerca de 75% en el último año. La compañía registró una pérdida de 8.320 millones de dólares en activos digitales durante los tres meses hasta el 30 de junio, un trimestre en el que bitcoin cayó 14% y cerró con una baja de más de 45% frente a un año atrás.

La demanda institucional se reevalúa mientras la reserva estratégica de EE.UU. sigue trabada

La decisión de Strategy tiene implicancias que van más allá de una sola compañía. Durante años fue uno de los compradores corporativos más grandes y consistentes de bitcoin, un pilar de la demanda institucional que ayudó a sostener el mercado alcista. Ahora que sus compras se vuelven más selectivas y las ventas pasan a formar parte de su caja de herramientas de financiamiento, los inversionistas están reevaluando una de las fuentes de demanda más influyentes del mercado.

Tenencias de bitcoin por parte de varios gobiernos. Fuente: MacroMicro.

En paralelo, el plan de la administración Trump para crear una reserva estratégica de bitcoin sigue empantanado por una disputa entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio sobre cuál debe administrarla, además de dudas legales sobre la facultad de cada uno para hacerlo. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia trabaja con ambas agencias para determinar las opciones legalmente disponibles, mientras la Casa Blanca insiste en que la prioridad sigue siendo consolidar una reserva permanente.

El propio gobierno estadounidense ya es uno de los mayores tenedores de bitcoin del mundo, con más de 20.000 millones de dólares en tenencias provenientes de decomisos, según datos de Arkham Intelligence, un monto que se acumuló mientras el token alcanzaba un máximo histórico cercano a 125.000 dólares en octubre pasado, impulsado en parte por el entusiasmo en torno a Trump, antes de caer casi 50% desde ese máximo.

El apalancamiento del precio pesa cada vez menos sobre el resto de la industria cripto

Mientras el precio de bitcoin y sus principales compradores corporativos atraviesan un momento de reacomodo, otras partes de la industria cripto muestran una dinámica distinta. Las stablecoins mueven cerca de 390.000 millones de dólares en transacciones anuales según McKinsey, y el volumen total de transacciones con estas monedas subió 72% en 2025 hasta 33 billones de dólares, de acuerdo con datos de Artemis. Firmas de Wall Street avanzan en la tokenización de acciones y bonos, con más de 30.000 millones de dólares en activos ya tokenizados según RWA.xyz.

Esa divergencia contrasta con el desempeño de los tokens más pequeños, la capitalización del mercado de altcoins, que llegó a 431.000 millones de dólares en noviembre de 2021, hoy se ubica cerca de 170.000 millones. El precio de bitcoin sigue siendo relevante como termómetro del apetito de riesgo especulativo, pero cada vez explica menos sobre la adopción de la infraestructura cripto de fondo, que continúa expandiéndose incluso cuando el token y sus principales compradores institucionales atraviesan una fase de ajuste.

Fuente: xStation5.

En gráfico diario, Bitcoin intenta desarrollar un rebote tras defender con éxito la zona de soporte entre 57.999 y 61.208 dólares, pero continúa dentro de una estructura de máximos descendentes y aún cotiza por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días, que mantienen el sesgo de mediano plazo cauteloso. La recuperación de corto plazo ha llevado al precio nuevamente hacia la resistencia de 64.067 dólares, cuyo quiebre abriría espacio para buscar 67.185 dólares y posteriormente la zona de 70.075 dólares, correspondiente al retroceso de 61,8% de Fibonacci del último impulso bajista.

Fuente: xStation5.

En el gráfico de una hora, el movimiento gana tracción con el precio sobre las medias de corto plazo y acercándose a la parte alta de las Bandas de Bollinger, mientras RSI y MACD respaldan el impulso. Sin embargo, mientras no supere con claridad los 64.067 dólares, el escenario sigue siendo el de un rebote dentro de una tendencia mayor que aún necesita confirmar un cambio de estructura. Un rechazo en esta resistencia podría llevar al precio nuevamente hacia el soporte de 61.208 dólares.