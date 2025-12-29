Bitcoin llega al cierre del año en modo espera, sin confirmar ruptura alcista

Bitcoin intenta recuperar los US$90.000 , pero la oferta aparece rápido y mantiene al precio en rango, reflejando un mercado aún en recomposición.

Bitcoin llega al tramo final del año con un comportamiento ambivalente. El precio intenta recuperar la zona de US$90.000, pero cada avance encuentra oferta rápidamente, devolviéndolo al rango y reforzando la idea de un mercado que todavía se está “rearmando” tras el ajuste de octubre. Ese episodio no solo corrigió precios, también cambió el tono del flujo: hoy se observa menos persecución de momentum y mayor sensibilidad a niveles técnicos, con participantes que prefieren esperar confirmaciones antes de volver a cargar riesgo, especialmente en un período de liquidez reducida por las fiestas.

La herencia del ajuste de octubre

Capitalización del mercado de criptomonedas desde diciembre de 2024.Fuente: Coin Market Cap.

El telón de fondo sigue marcado por la digestión del desapalancamiento. Cuando un mercado atraviesa una liquidación relevante, la recuperación suele darse por etapas: primero deja de caer, luego construye una base, y recién después vuelve a romper resistencias con volumen. En las últimas semanas, la falta de una tendencia clara sugiere que ese proceso de recomposición de la demanda todavía es incompleto.

Además, el cierre de año tiende a amplificar los movimientos de corto plazo. Hay rebalanceos de carteras, realización de pérdidas con fines tributarios y menor profundidad en los libros de órdenes, lo que hace que los impulsos alcistas sean más fáciles de frenar y que los rechazos en zonas clave se repitan con mayor frecuencia.

Mejora el ánimo, pero no alcanza para romper el rango

Aun así, empiezan a aparecer señales algo más constructivas en el mercado de derivados. El encarecimiento del financiamiento en los futuros perpetuos suele indicar una mayor disposición a pagar por mantener exposición larga, una pista de que el sesgo especulativo empieza a inclinarse hacia apuestas de rebote.

El matiz es importante: este termómetro no garantiza un rally, pero sí sugiere que el mercado está dejando atrás el modo defensivo y volviendo a testear posiciones. Ese proceso podría ganar tracción si, al inicio del nuevo año, se consolida una narrativa de condiciones financieras gradualmente menos restrictivas. Sin embargo, mientras el impulso provenga principalmente de instrumentos apalancados y no del mercado contado, el riesgo de falsos quiebres se mantiene elevado.

Grandes tenedores y mercado spot

En paralelo, las compras puntuales de grandes tenedores ayudan a sostener el sentimiento, pero no siempre son suficientes para romper resistencias por sí solas. Funcionan como una señal de confianza y pueden establecer un piso psicológico, aunque su efecto se diluye si el resto del flujo está dominado por ventas tácticas cerca de resistencias o por reducción de riesgo antes del cambio de calendario.

En este contexto, la validación más “limpia” para un tramo alcista sería observar demanda sostenida en el mercado spot, y no únicamente en productos apalancados. Sin esa confirmación, el escenario base sigue siendo de consolidación, con avances que se agotan rápido y retrocesos que vuelven a encontrar soporte.

Análisis técnico de Bitcoin (M30): rango bien definido

El precio sigue encajonado, con $90.000–$90.250 como resistencia principal (zona de rechazos recientes) y $88.200 como nivel pivote de corto plazo. Por debajo, el soporte inmediato se ubica en $86.350 y luego $84.300, áreas que han contenido caídas anteriores. Las medias móviles mantienen una lectura mixta, con el precio cercano a la SMA 200 y todavía con dificultad para sostenerse sobre la SMA 50, mientras el RSI ronda 40–45, más consistente con debilidad que con sobreventa.

En la práctica, el quiebre que cambiaría el tono es una consolidación firme sobre $88.200 y, sobre todo, cierres consistentes sobre $90.000; si no ocurre, el escenario base sigue siendo lateral, con riesgo de barridas hacia soportes antes de un nuevo intento.

Fuente: xStation5.

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí