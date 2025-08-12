Bitcoin modera su rally tras el IPC de EE. UU.

Bitcoin redujo su impulso alcista luego de la publicación del IPC de julio en Estados Unidos, un reporte que llevó al mercado a moderar expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés. El movimiento se produce tras una jornada previa muy sólida, en la que el activo se acercó a máximos históricos impulsado por un renovado flujo institucional.

En la sesión anterior, BTC superó los 122.000 dólares, respaldado por:

Flujos constantes hacia ETFs al contado , que mantienen el soporte comprador.

Mayor demanda institucional hacia activos de renta fija y cripto, en busca de diversificación.

Aranceles estadounidenses a la importación de oro , que incentivaron rotación hacia Bitcoin.

Rally paralelo de Ethereum, que alcanzó los 4.300 dólares.

El optimismo se moderó tras conocerse que la inflación general se mantuvo en 2,7 % interanual, mientras la subyacente sorprendió al alza hasta 3,1 %. En términos mensuales, el IPC avanzó 0,3 %, el mayor incremento desde febrero. El rubro de vivienda volvió a liderar las presiones inflacionarias, aunque con menor intensidad que en meses anteriores.

De cara al corto plazo, el mercado cripto mantiene un tono constructivo, apoyado por el interés institucional. Sin embargo, los próximos datos de inflación y empleo serán determinantes para definir el ritmo de recortes de la Fed y la dirección de la volatilidad en Bitcoin.

