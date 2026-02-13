Bitcoin rebota con fuerza y mejora el panorama de corto plazo, pero los 60.000 dólares siguen siendo el gatillo del ciclo.

En el corto plazo, el rebote mejora la estructura (ruptura de directriz y recuperación de medias), pero el RSI cerca de 75 eleva el riesgo de pausa, con resistencias relevantes entre 69,122 y 70,888 .

El nivel 60,000 sigue actuando como disparador estructural: concentra riesgos de ventas forzadas , coberturas en derivados y mecanismos de liquidación de colateral.

Bitcoin vuelve a orbitar los 60,000. En el mercado de opciones, una concentración relevante de posiciones está ubicada en strikes que se benefician de una caída bajo 60,000, lo que puede intensificar los movimientos cuando el precio se acerca a ese umbral.

A esto se suma la arquitectura de parte del crédito respaldado por Bitcoin,muchos préstamos con colateral cripto incorporan umbrales de margin call y venta automática del colateral, de modo que una caída hacia 60,000 puede activar ventas mecánicas que, a su vez, empujan el precio aún más abajo. En la práctica, el mercado no solo reacciona a expectativas, también puede moverse por reglas de riesgo y ejecución automática.

Coberturas en opciones y fragilidad de liquidez

Cuando el precio cae hacia niveles donde se acumulan puts, suele aparecer un mecanismo adicional: quienes vendieron esas opciones pueden cubrir su exposición vendiendo spot o futuros, incrementando la presión bajista. Si además la liquidez se vuelve irregular, típico en tramos de estrés, el ajuste puede ser más rápido y con saltos de precio.

En lecturas de microestructura, también pesa la existencia de vacíos de liquidez entre zonas de negociación, que aceleran recorridos hacia niveles donde se concentran stops y órdenes pasivas, alimentando la dinámica de barrido y liquidación. En otras palabras, importa la densidad de órdenes alrededor del nivel y la velocidad con que el mercado transita de una zona a otra cuando la liquidez se estrecha.

Sentimiento, escenarios y señales desde la industria

El mercado intenta recomponerse tras una etapa de corrección profunda desde máximos previos, con un sentimiento de corto plazo mayoritariamente defensivo. En ese clima, se han multiplicado los escenarios de riesgo, desde advertencias sobre caídas auto-reforzadas hasta revisiones a la baja de proyecciones, y la atención se mantiene en si el mercado logra reconstruir demanda sostenida o si prevalece la lógica de preservación de capital.

A nivel corporativo, el deterioro de precios suele reflejarse en menor actividad transaccional del ecosistema y presión sobre resultados de plataformas vinculadas al volumen de trading, lo que retroalimenta el tono prudente. Cuando baja el apetito por riesgo, la actividad se enfría y el mercado se vuelve más sensible a shocks, especialmente cerca de niveles donde hay posiciones apalancadas y coberturas concentradas.

Condiciones para un rebote

Para aliviar el sesgo de fragilidad, el mercado necesitaría combinar tres elementos:

Estabilización por encima de soportes clave sin episodios de ventas forzadas. Recomposición gradual de liquidez (menor dispersión y menor impacto por orden). Reducción del incentivo a coberturas agresivas a la baja, lo que suele ocurrir cuando el precio se aleja de los strikes más “cargados” y se normaliza la demanda de protección.

En conjunto, estos tres factores apuntan a lo mismo: que el mercado vuelva a moverse más por decisión (compradores y vendedores discrecionales) y menos por mecánicas de riesgo (liquidaciones, margin calls, hedging reactivo).

Técnico Bitcoin:

El análisis técnico del gráfico bitcoin en M30 muestra un quiebre del sesgo bajista previo con un impulso fuerte que llevó el precio hacia 68,896, pero con señales de sobreextensión: el RSI en torno a 74 sugiere sobrecompra y aumenta la probabilidad de consolidación o retroceso de corto plazo.

Resistencias inmediatas: 69,122 y 69,846 .

Objetivo superior si hay continuidad: 70,888 .

Soportes cercanos: 68,243 y luego 66,761 (zona que además coincide con referencia dinámica de medias).

Riesgo si se pierden soportes: una pérdida de esos niveles reabriría el camino hacia 65,109 como piso relevante del tramo reciente.

Fuente: xStation5.