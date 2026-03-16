Bitcoin se acerca a máximos de seis semanas mientras crece el optimismo en el mercado cripto

Bitcoin registra ganancias sólidas en la jornada y se acerca a máximos de seis semanas, recuperándose junto con la apertura positiva de los mercados bursátiles tras un fin de semana turbulento.Los ETF de Bitcoin han retomado las compras y han acumulado la criptomoneda durante casi 10 sesiones consecutivas de negociación.

El mercado reduce el foco en el conflicto en Medio Oriente

El mercado parece desplazar gradualmente su atención desde la situación en Irán y Medio Oriente, probablemente ante la expectativa de que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se normalice en las próximas semanas. Como resultado, los operadores no anticipan interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo en el corto plazo. Además, la liberación de reservas estratégicas en Estados Unidos y en la región de Medio Oriente y África (MEA) está ayudando a reducir las preocupaciones sobre un posible shock en el mercado petrolero.

Bitcoin parece estar beneficiándose de este entorno. Desde el inicio del conflicto, BTC ha superado claramente el desempeño del oro, que hoy retrocede por debajo de 5,000 dólares por onza.Tras el movimiento de Bitcoin, Ethereum y las acciones de empresas vinculadas al sector cripto también registran avances, incluyendo Strategy, Circle y BitMine Immersion, que suben antes de la apertura del mercado estadounidense.

Zona clave de resistencia en 75,000 dólares

El precio de Bitcoin se aproxima a la zona de 74,000–75,000 dólares, donde se encuentra un nivel importante de resistencia.Este nivel está parcialmente relacionado con el posicionamiento gamma de los dealers en el mercado de opciones. Si BTC supera los 75,000 dólares, algunos fondos podrían verse obligados a comprar más Bitcoin a medida que el precio suba, al menos hasta el vencimiento de las opciones. Por otro lado, los 75,000 dólares también podrían actuar como una resistencia sólida, lo que podría volver a exponer fragilidades estructurales en el mercado.

Señales técnicas en el gráfico

Al analizar la dinámica de la corrección actual, se observan similitudes con el impulso correctivo anterior, que también se desaceleró cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.No hay garantía de que el mismo escenario se repita, pero queda claro que Bitcoin ha alcanzado un nivel clave de resistencia en el corto plazo. Un rechazo desde los niveles actuales podría llevar el precio muy por debajo de los 60,000 dólares.

Fuente: xStation

Comparación con el mercado bajista de 2022

Durante el mercado bajista de 2022, Bitcoin experimentó tres grandes olas de presión vendedora. La primera ocurrió en invierno del hemisferio norte, impulsada por preocupaciones sobre la inflación.La segunda fue provocada por el colapso del ecosistema Luna/Terra. La tercera y última llegó en otoño, cuando la quiebra de FTX golpeó fuertemente el sentimiento del mercado. En ese momento, la última caída llevó el precio a retroceder aproximadamente 40%.



Fuente: xStation

Flujos hacia ETF

Los flujos hacia los ETF de Bitcoin están recuperándose gradualmente.



FFuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP