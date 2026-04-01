Bitcoin se mantiene sobre USD 68.000 pese a alerta de Google y nuevos flujos de BlackRock

Bitcoin inicia la jornada del 1 de abril de 2026 operando en torno a los USD 68.000, manteniéndose cerca de sus máximos recientes tras haber oscilado en las últimas sesiones dentro de un rango relativamente estrecho entre los USD 67.000 y USD 69.000, lo que refleja un mercado en fase de consolidación tras los movimientos alcistas previos. La criptomoneda ha logrado sostener ganancias recientes incluso después de noticias potencialmente disruptivas, registrando avances moderados en torno al 2% en jornadas recientes, lo que sugiere una resiliencia estructural en la demanda en medio de un entorno macro todavía exigente.

Este comportamiento no es menor si se considera el contexto global, donde los activos de riesgo siguen condicionados por tasas elevadas en Estados Unidos, presiones inflacionarias persistentes y un entorno geopolítico altamente volátil. Bitcoin continúa mostrando una dinámica híbrida en donde por momentos actúa como activo de riesgo correlacionado con liquidez global, mientras que en otros tramos retoma su narrativa de reserva alternativa frente a la incertidumbre, especialmente cuando el mercado comienza a cuestionar la sostenibilidad del entorno macro actual.

La advertencia de Google reabre el debate estructural sobre la seguridad de Bitcoin

Uno de los catalizadores más relevantes de las últimas horas ha sido la advertencia de Google respecto al avance de la computación cuántica, que podría reducir significativamente, hasta 20 veces, los recursos necesarios para romper los sistemas criptográficos actuales que protegen a Bitcoin. Este punto es clave, ya que pone nuevamente sobre la mesa un riesgo estructural que el mercado conoce desde hace años, pero que ahora adquiere mayor urgencia ante el ritmo de desarrollo tecnológico.

El núcleo del problema radica en que Bitcoin se basa en criptografía de curva elíptica (ECDSA), un sistema que, en un escenario extremo de computación cuántica avanzada, podría volverse vulnerable a ataques capaces de derivar claves privadas a partir de claves públicas. Algunas estimaciones incluso sugieren que una porción relevante del suministro, hasta un 35%, podría verse potencialmente expuesta en un escenario hipotético de ruptura criptográfica, lo que introduce un riesgo sistémico a largo plazo para la red. Sin embargo, el mercado ha reaccionado con notable calma puesto que los propios actores institucionales consideran que este riesgo sigue siendo de largo plazo y no inmediato, con estimaciones que sitúan una amenaza real más allá de esta década. Esto explica por qué, pese al ruido mediático, Bitcoin ha mantenido su estructura alcista sin disrupciones relevantes, interpretando la noticia más como una advertencia estratégica que como un evento de riesgo inminente.

El contexto macro y energético sigue siendo el verdadero driver del mercado

Más allá del factor tecnológico, el comportamiento de Bitcoin sigue profundamente ligado al entorno macro global. El repunte del petróleo en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúa siendo un elemento central, ya que introduce presiones inflacionarias adicionales que complican el panorama para los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal.

Este vínculo es fundamental ya que un petróleo elevado tiende a sostener expectativas de inflación más persistentes, lo que a su vez presiona al alza los rendimientos de los bonos y reduce el margen para recortes de tasas. En ese entorno, los activos de riesgo, incluido Bitcoin, enfrentan un costo de oportunidad más alto frente a instrumentos que sí generan rendimiento. Sin embargo, cuando el mercado percibe que estas tensiones pueden derivar en un deterioro económico o en episodios de estrés financiero, Bitcoin vuelve a captar flujos como activo alternativo, generando movimientos mixtos pero estructuralmente sostenidos.

Esta dinámica explica por qué el precio se mantiene en equilibrio dado que se tiene las tasas altas que limitan el upside, pero por otra parte, la incertidumbre global y el riesgo sistémico sostienen la demanda. El resultado es un mercado que no colapsa ante malas noticias, pero que tampoco logra una expansión sostenida sin un cambio claro en el ciclo de liquidez.



Comparación del precion del Bitcoin (velas rojas y verdes) y el Brent (velas celestes y negras). Fuente: xStation

BlackRock impulsa una nueva fase de sofisticación en los flujos institucionales

El anuncio del lanzamiento del ETF iShares Bitcoin Premium (BITA) por parte de BlackRock introduce un nuevo enfoque en la exposición a Bitcoin, basado en estrategias de opciones de compra cubiertas que buscan transformar la volatilidad en generación de ingresos. Este punto es particularmente relevante porque marca una transición en la forma en que el capital institucional interactúa con Bitcoin. Ya no se trata únicamente de exposición direccional al precio, sino de estructuras más sofisticadas que buscan monetizar la volatilidad, lo que sugiere una maduración del mercado y una mayor integración con las dinámicas tradicionales de derivados. Además, este tipo de productos tiende a influir en la estructura del mercado de opciones, aumentando la oferta de calls y potencialmente generando techos dinámicos en determinados niveles de precio, lo que puede contribuir a fases de consolidación como la actual.

Análisis técnico

BITCOIN (M15)

Fuente: xStation

El precio del BITCOIN en M15 muestra una estructura de recuperación dentro de un rango amplio, tras haber rebotado desde la zona de soporte cercana a 67573.0, donde previamente se observó una reacción compradora relevante. Desde ese punto, el precio desarrolla una secuencia de mínimos crecientes que le permite recuperar la media móvil y desplazarse hacia la zona de resistencia intermedia en 68305.5, actualmente en interacción. Las bandas de Bollinger se expanden al alza, con el precio acercándose a la banda superior, lo que refleja incremento de volatilidad con sesgo alcista en el corto plazo. Sin embargo, la zona superior entre 69197.6 y 68805.2 continúa actuando como resistencia mayor, donde previamente se registró rechazo.

El RSI se mantiene en niveles medios-altos, sin alcanzar sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista mantiene cierta capacidad de continuidad, mientras que el MACD presenta cruce positivo y expansión del histograma, confirmando el fortalecimiento del momentum comprador reciente. La estructura actual mantiene presión alcista mientras el precio se sostenga sobre 68305.5, aunque la cercanía a zonas de oferta relevantes podría limitar la extensión del movimiento, con el comportamiento condicionado por la interacción entre esta resistencia intermedia y la zona superior previamente mencionada.