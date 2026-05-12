Resumen Diario: Wall Street Bajo Presión Tras el Dato de Inflación Más Alto Desde 2023

Wall Street está experimentando una venta masiva generalizada, con los principales índices estadounidenses manteniéndose bajo una presión significativa. El S&P 500 cae alrededor de 0,7%, mientras que el Nasdaq es el índice más débil de la jornada, retrocediendo cerca de 1,9%.

El principal catalizador detrás de la caída de hoy es, sin duda, el dato de inflación del IPC más fuerte de lo esperado. La inflación en Estados Unidos se aceleró hasta 3,8% interanual, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2023, aumentando las preocupaciones de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo y deteriorando el sentimiento general del mercado.

El aumento de la inflación estuvo impulsado principalmente por el alza en los precios de la energía, incluidos los costos de combustibles, que han mostrado una alta sensibilidad a los desarrollos geopolíticos en los últimos meses. Al mismo tiempo, la persistente presión en las categorías de inflación subyacente sugiere que el proceso de desinflación claramente se ha desacelerado, con presiones de precios elevadas extendiéndose más allá de los componentes más volátiles de la economía.

El Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, acercándolo un paso más a convertirse en el próximo presidente de la Fed, con una votación final esperada para más adelante esta semana. La nominación es vista como un desarrollo importante para la futura dirección de la política monetaria estadounidense y para el enfoque de la Reserva Federal frente a la inflación.

Los mercados también continúan elevando sus preocupaciones respecto a la potencial cercanía de Warsh con el actual presidente de Estados Unidos, alimentando dudas sobre la futura independencia de la Reserva Federal.

Las tensiones geopolíticas en torno a Irán vuelven a aumentar, luego de reportes que sugieren que algunos asesores de Donald Trump están considerando cada vez más la posibilidad de reanudar operaciones militares después de que las conversaciones de alto al fuego colapsaran y de que Irán rechazara la propuesta más reciente.

El costo total de la participación de Estados Unidos en el conflicto ahora se estima en aproximadamente USD 29 mil millones, lo que resalta la creciente carga fiscal y estratégica de la confrontación.

Estados Unidos también estaría exigiendo una paralización permanente de las actividades de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la transferencia del uranio enriquecido hacia Estados Unidos, condiciones que Teherán considera inaceptables y que continúan intensificando las tensiones en las negociaciones.

Está programada una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing para los días 14 y 15 de mayo, donde se espera que las discusiones incluyan temas relacionados con Irán, el mercado petrolero y tensiones geopolíticas y comerciales más amplias.

Los mercados europeos también cerraron la sesión en territorio negativo, con los principales índices del continente enfrentando una fuerte presión. El CAC 40 de Francia perdió cerca de 1%, mientras que el DAX alemán y el IBEX 35 español retrocedieron alrededor de 1,5%. El FTSE 100 británico mostró un desempeño relativamente mejor, registrando solo pérdidas moderadas.

El petróleo Brent continúa beneficiándose de las crecientes tensiones geopolíticas, con los precios subiendo con fuerza y acercándose a la zona de USD 110 por barril.

Los metales preciosos cotizan bajo una leve presión. El oro cae alrededor de 1%, poniendo a prueba el nivel de USD 4.690 por onza, mientras que la plata también retrocede ligeramente, ubicándose cerca de USD 85 por onza.