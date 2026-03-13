Bitcoin sube 3% y pone a prueba un posible cambio de tendencia

- Bitcoin sube casi 3% y supera los 72,000 dólares, pese al sentimiento mixto en los mercados.
- La zona de resistencia entre 73,000 y 75,000 dólares será clave para confirmar un posible cambio de tendencia.
- Una caída similar a la de 2022 podría llevar el precio hacia 35,000–40,000 dólares, mientras que superar 75,000–80,000 dólares indicaría acumulación.
- Bitcoin sube casi 3% y supera los 72,000 dólares, pese al sentimiento mixto en los mercados.
- La zona de resistencia entre 73,000 y 75,000 dólares será clave para confirmar un posible cambio de tendencia.
- Una caída similar a la de 2022 podría llevar el precio hacia 35,000–40,000 dólares, mientras que superar 75,000–80,000 dólares indicaría acumulación.
Bitcoin sube casi 3% en la jornada, superando los 72,000 dólares a pesar del sentimiento mixto en los mercados globales. Al observar el gráfico diario, se pueden identificar algunas similitudes con el mercado bajista del 2022.
En 2021, las caídas comenzaron en noviembre, y en 2022 Bitcoin entró en un mercado bajista completo, con tres fuertes impulsos descendentes.En 2025, las caídas comenzaron en octubre, y ya se han observado dos fuertes impulsos bajistas, con el precio cotizando actualmente más de un 40% por debajo del máximo histórico.
Entre estas olas de caída se observó una formación de bandera, un patrón que normalmente señala una continuidad en la tendencia bajista.Un patrón similar parece estar formándose ahora, con una zona clave de resistencia entre 73,000 y 75,000 dólares. Una ruptura sostenida por encima de este rango podría abrir la puerta a especulaciones sobre un cambio de tendencia.
Si el escenario de 2022 se repitiera de alguna forma, Bitcoin podría potencialmente subir por encima de la EMA200 diaria alrededor de febrero de 2027.
Fuente: xStation5
Señales técnicas clave
Curiosamente, en 2022 Bitcoin terminó cayendo por debajo de la EMA200 (línea roja), lo que desencadenó la última ola de ventas de pánico. Actualmente, el precio cotiza exactamente en la EMA200 semanal (línea roja). Si se iniciara una caída desde estos niveles y esta fuera porcentualmente similar a la registrada en la primavera del hemisferio sur de 2022, podría esperarse un descenso de 40–50%, potencialmente hacia la zona de 35,000–40,000 dólares. Por el contrario, un movimiento por encima de 75,000 y 80,000 dólares podría sugerir una fuerte acumulación y un posible intento de revertir la tendencia actual.
Fuente: xStation5
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