BoC mantiene tasas; CAD reacciona tenue

Decisión de tasas del Banco de Canadá: 2,25% (Previsión 2,25%, Anterior 2,25%)
-
El Banco de Canadá mantuvo las tasas de interés sin cambios, señalando que mantener los costos de endeudamiento en su nivel actual sigue siendo apropiado para mitigar el impacto de la guerra comercial.
-
La economía muestra ser más resiliente de lo previsto, aunque la institución aún observa holgura económica suficiente para mantener la inflación cerca del objetivo del 2%.
-
El banco reiteró que la tasa actual está en el nivel adecuado y que “está preparado para responder si cambia el panorama económico”.
