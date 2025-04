Boeing sube 3% en el premarket tras acordar la venta de parte de su unidad de aviación digital✈️

Boeing acordó la venta de partes de su unidad Digital Aviation Solutions al fondo Thoma Bravo por US$10.550 millones en una operación completamente en efectivo, mientras conservará capacidades digitales clave relacionadas con mantenimiento de flotas, diagnóstico y servicios de mantenimiento predictivo/prognóstico tanto para clientes comerciales como de defensa. La venta incluye activos como Jeppesen, ForeFlight, AerData y OzRunways, y forma parte de la estrategia de Boeing de centrarse en sus negocios principales, fortalecer su balance y mantener una calificación crediticia de grado de inversión. Se espera que la transacción se cierre a fines de 2025, sujeta a aprobaciones regulatorias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Boeing enfrentó desafíos importantes en 2024, registrando una pérdida neta de US$11.800 millones, la segunda más grande de su historia. El año estuvo marcado por un incidente con una puerta desprendida, una huelga laboral de seis semanas y retrocesos en el segmento de defensa, incluyendo una pérdida de *US$1.000 millones en contratos de desarrollo con precio fijo. Fuente: XTB Research Las acciones de Boeing cayeron ayer en medio de pérdidas generales en Wall Street, tras no lograr superar la media móvil exponencial de 30 días antes de Semana Santa. No obstante, el precio ha recuperado hasta ahora la mitad de la reciente corrección bajista. Fuente: xStation5

