BofA sorprende con NII y trading récord, pero enfrenta presión en bolsa

Bank of America abrió la temporada de resultados bancarios con una lectura más sólida de lo esperado. El banco reportó un beneficio neto de US$7.600 millones en el 4T25, equivalente a US$0,98 por acción, superando el consenso de US$0,96.



El impulsor central fue una mezcla de NII y actividad de trading. En concreto, el ingreso neto por intereses (NII) subió 9,7% hasta un récord de US$15.800 millones, apoyado por el reajuste de activos y menores costos de depósitos. Por otra parte, ventas y negociación creció cerca de 10% hasta aproximadamente US$4.500 millones, beneficiado por un entorno de mayor volatilidad en mercados.

Préstamos al alza y provisiones bajo control

En el frente de balance, el banco reportó que los préstamos y arrendamientos promedio aumentaron 8% hasta US$1,17 billones, con crecimiento en todos los segmentos (señal relevante para sensibilidad a ciclo).

En cuanto a calidad crediticia, el mercado miró el costo de riesgo. Las provisiones por pérdidas se ubicaron en torno a US$1.300 millones, por debajo de periodos comparables, lo que ayuda a sostener el tono de aterrizaje ordenado del consumidor. Asimismo, el uso de tarjetas (débito y crédito) avanzó 6% y la morosidad de +90 días bajó a 1,27% desde 1,35% interanual, reforzando la lectura de resiliencia del consumo.



El factor clave para el precio

Para el inversionista, el punto más sensible al precio no es solo el resultado superior a lo esperado del trimestre, sino la guía. BofA proyecta un crecimiento cercano a 7% del NII en 1T26 y mantiene la expectativa de +5% a +7% para todo el año 2026. El banco también contempla un alza cercana a 4% en gastos no financieros en el trimestre, lo que pone el foco en eficiencia y apalancamiento operativo.



Logística oficial y documentación: Bank of America había comunicado que los resultados se publicarían alrededor de las 6:45 a.m. ET y que realizaría su llamada con inversionistas a las 8:30 a.m. ET, con materiales disponibles en su web de Relaciones con Inversionistas.

Qué mirar ahora: Que el NII se mantenga en el rango de 5% a 7% en 2026 sin presión en depósitos; que la actividad de trading se normalice tras la volatilidad del trimestre; y que la morosidad y las provisiones sigan alineadas con un escenario de desaceleración controlada. En conjunto, los resultados refuerzan la señal de resiliencia, aunque la atención del mercado continuará centrada en depósitos, trading y calidad crediticia.



Análisis técnico (H1)

La acción negocia actualmente en torno a US$52,60, con una variación cercana a -3,37% durante la mañana. Pese a haber reportado un desempeño fundamental sólido, el gráfico refleja presión vendedora relevante.

En el plano técnico, se observa una perforación reciente de la EMA(200), ubicada alrededor de US$55,04, que ahora se mantiene por encima del precio y actúa como resistencia dinámica, sugiriendo un sesgo bajista de corto plazo. La distancia entre el precio actual y la EMA(200) es de aproximadamente 4,44%. A esto se suma que la EMA(50), cercana a US$55,35, también se encuentra sobre el precio, reforzando la lectura de debilidad en el momentum.



Por su parte, el RSI (14) se mantiene por debajo de 30, en torno a 16 – 18, lo que confirma una condición de sobreventa y un impulso vendedor significativo.

Fuente: xStation5



______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí