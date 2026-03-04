⌚Boletín Diario de Mercados (04.03.2026)

- Resumen del mercado internacional: Principales movimientos y eventos que marcan la jornada en los mercados globales, incluyendo divisas, bolsas y materias primas.
- Análisis técnico del día para el principal activo: Revisión detallada del comportamiento técnico del instrumento más relevante del día, con niveles clave de soporte y resistencia.
- Análisis técnico para el commodity del día: Evaluación técnica del commodity destacado, identificando tendencias, patrones y posibles escenarios de corto plazo.
Alemania incrementa su superávit comercial y el euro reacciona
La bolsa hoy: El Nikkei 225 se dispara un 3%
Cierre de mercado: Trump anuncia fin cercano de guerra con Irán y las bolsas rebotan
Precio del Bitcoin se mantiene cerca de los USD 69.000 mientras la guerra en Medio Oriente dispara el petróleo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "