Aluminio en máximos: la geopolítica reabre tensiones en un mercado con poco margen de oferta

El mercado del aluminio comienza a reflejar una dinámica que muchas veces pasa desapercibida en los primeros momentos de una crisis geopolítica. Cuando estallan tensiones internacionales, la atención suele concentrarse inmediatamente en el petróleo o el gas. Sin embargo, existen otros mercados igualmente dependientes de la estabilidad energética y de las rutas comerciales globales. El aluminio es uno de ellos.

Se trata de un metal esencial para múltiples sectores industriales, automoción, construcción, infraestructura eléctrica y envases, cuyo comportamiento suele ser relativamente estable. No obstante, cuando el sistema logístico o energético se tensiona, su precio puede reaccionar con rapidez. En el actual contexto, el foco vuelve a situarse en Oriente Medio y, particularmente, en el Estrecho de Ormuz.

En los últimos días, el precio del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ha vuelto a aproximarse a niveles que no se observaban desde hace tiempo. La cotización se sitúa en torno a los 3.380 dólares por tonelada, superando el máximo registrado en enero. Más allá del nivel puntual, lo relevante es la señal que transmite el gráfico: el mercado ha conseguido romper una zona de máximos relevante y ahora intenta consolidarse por encima de ese umbral, evaluando si existe suficiente demanda para sostener la ruptura.

Cuando un activo adopta este comportamiento, suele indicar que el equilibrio entre oferta y demanda podría estar cambiando. No se trata únicamente de una reacción momentánea a titulares geopolíticos, sino de un proceso de validación del movimiento. Si los compradores continúan apareciendo en los retrocesos y el precio logra estabilizarse por encima de la zona recientemente superada, la subida podría transformarse en una fase de continuación alcista más estructural.

En mercados industriales como el del aluminio, los cambios de tendencia rara vez comienzan de forma abrupta. Con frecuencia se desarrollan gradualmente, con el precio acercándose a máximos previos y probando la capacidad del mercado para sostener nuevas subidas.

Desde el punto de vista técnico, este comportamiento adquiere especial relevancia cuando se supera una resistencia significativa. Si el precio logra mantenerse por encima de dicha zona, la ruptura deja de ser una reacción táctica y comienza a perfilarse como un posible cambio de fase del mercado. En este caso, la referencia técnica clave se sitúa en torno a los 3.330 dólares por tonelada. Mientras el precio permanezca por encima de ese nivel, el sesgo sigue favoreciendo la continuidad alcista.El contexto fundamental ayuda a explicar la reacción del mercado.



Fuente: xStation

El Golfo Pérsico no solo es un nodo central del sistema energético global, sino también un actor relevante en la producción mundial de aluminio. La región genera más del 8% del suministro global, con grandes complejos de fundición en Bahréin, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Cada año, más de cinco millones de toneladas de aluminio atraviesan el Estrecho de Ormuz, además de importantes volúmenes de bauxita y alúmina que alimentan el proceso de refinación y fundición.

Hasta ahora, las instalaciones productivas no han sido atacadas directamente. Sin embargo, el riesgo no se limita al daño físico sobre las plantas. La vulnerabilidad también reside en la infraestructura energética que sostiene su funcionamiento y en la logística marítima necesaria para exportar el metal.

Un ejemplo representativo es Qatar Aluminium (Qatalum), la gran fundición operada conjuntamente por QatarEnergy y Norsk Hydro. La reciente interrupción en la producción de gas natural licuado en el país ha generado preocupación sobre la estabilidad del suministro eléctrico. Este aspecto resulta crítico para una industria extremadamente intensiva en energía como la del aluminio, donde la continuidad del suministro eléctrico es esencial para mantener operativas las cubas de electrólisis. Si el conflicto se prolonga o las rutas marítimas a través del Estrecho de Ormuz continúan restringidas, el impacto podría ir más allá del transporte y comenzar a afectar directamente a la producción.

La relevancia de la región para el suministro occidental ha aumentado notablemente en la última década. La producción de aluminio en los países del Consejo de Cooperación del Golfo ha pasado de aproximadamente 2,7 millones de toneladas en 2010 a más de 6,2 millones el año pasado. En la práctica, esto convierte a la región en uno de los principales proveedores globales fuera de China.

Además, el mercado occidental ya llega a este nuevo episodio de riesgo con una base de oferta debilitada. Las sanciones han reducido significativamente el flujo de aluminio ruso hacia Estados Unidos y Europa. Paralelamente, varias fundiciones europeas han cerrado o reducido actividad debido al elevado coste energético, mientras que instalaciones como la planta Mozal en Mozambique han experimentado interrupciones operativas. El resultado es un mercado con menor capacidad de absorción ante nuevas perturbaciones.

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres han mostrado una tendencia descendente sostenida. Durante el último año cayeron en más de 330.000 toneladas y, desde comienzos de este año, se han reducido en otras 84.000 toneladas adicionales. Con menos metal disponible en almacenamiento y una expansión más lenta de la producción global —especialmente en China, que se aproxima a su límite de capacidad de fundición— cualquier interrupción del suministro adquiere un impacto potencialmente mayor.

A ello se suma un segundo canal de presión aún incipiente: el energético. Si la crisis en Oriente Medio impulsa nuevamente los precios del gas natural o del petróleo, los costes de producción del aluminio podrían incrementarse. Este factor resulta especialmente delicado para las fundiciones occidentales, que ya operan con márgenes estrechos tras el shock energético europeo de los últimos años.

Desde el punto de vista técnico, la situación actual es constructiva, aunque requiere confirmación. La reciente ruptura ha abierto la puerta a una posible fase de continuidad alcista, pero el mercado necesita validar que no se trata de una falsa señal. Si el precio logra consolidarse de forma sostenida por encima de los 3.330 dólares por tonelada, los retrocesos que puedan producirse podrían interpretarse como oportunidades tácticas dentro de una tendencia emergente. Por el contrario, un retorno rápido por debajo de ese nivel sugeriría que la ruptura fue prematura, atrapando a compradores en un movimiento impulsado principalmente por titulares geopolíticos. Por ahora, el aluminio parece anticipar un posible riesgo de oferta. La ruptura técnica puede interpretarse como un ajuste preventivo ante la posibilidad de perturbaciones en el suministro.

En un mercado donde el equilibrio entre oferta y demanda ya es estrecho, basta con que uno de los elementos clave del sistema se vea comprometido para que los precios reaccionen con rapidez. Y el aluminio podría estar empezando a descontar precisamente ese escenario.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.