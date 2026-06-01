Bolsa de Corea del Sur: ¿el rally del KOSPI depende demasiado de Samsung y SK Hynix?

La bolsa de Corea del Sur protagoniza el mayor avance del mundo en 2026 y, al mismo tiempo, una de sus mayores contradicciones. El KOSPI se duplicó en pocos meses y llegó a subir 100% en el año durante una sesión, un ritmo comparable al del Nasdaq 100 justo antes de que estallara la burbuja puntocom. Sin embargo, casi la mitad de las acciones del índice cae en lo que va de 2026, los fondos extranjeros llevan meses vendiendo y la moneda local se debilita.

Dos acciones explican casi todo el avance

El KOSPI se situó alrededor de los 8.230 puntos y acumula un alza de 96.7% en el año, después de pasar de 5.000 a 8.000 puntos en cuestión de meses. Para dimensionar la velocidad, el índice tardó más de 18 años en avanzar de 1.000 a 2.000 puntos y otros 13 en llegar a 3.000, según datos recopilados por Bloomberg. Ese impulso llevó a Corea a superar a Canadá como la séptima bolsa más grande del mundo.

SK Hynix sube 249.7% en 2026 y Samsung Electronics 172.2%, mientras el índice general avanza 96.7%, según una comparación de rendimiento normalizada desde enero. Las dos fabricantes de memorias concentran casi tres cuartas partes de la ganancia del KOSPI en el año, de modo que el rendimiento del índice describe sobre todo la trayectoria de un puñado de semiconductores. La capitalización de SK Hynix superó el billón de dólares por primera vez, un hito que también alcanzó la estadounidense Micron.

Casi la mitad de las acciones que componen el índice cae en 2026, lo que significa que el alza titular convive con un mercado interno débil. Esa brecha entre el índice y la acción promedio es la primera señal de que el avance responde a una temática específica, la inteligencia artificial aplicada a la memoria, más que a una recuperación amplia de la economía coreana.

Valuación barata y dominio en memorias sostienen la tesis alcista

El KOSPI cotiza a 8.6 veces las utilidades proyectadas, menos de la mitad de las 21.2 veces a las que opera el S&P 500, según cifras de Bloomberg . Para quienes ven valor, ese descuento ofrece margen incluso si las dos grandes de memorias ya acumulan alzas de tres dígitos.

El fundamento detrás de la revalorización es el negocio de la memoria, los fabricantes coreanos controlan cerca del 68% del mercado global de DRAM, y la demanda de chips de alto ancho de banda, conocidos como HBM, crece al ritmo de la construcción de centros de datos para inteligencia artificial. La tesis sostiene que ese consumo dejó de ser cíclico para convertirse en una tendencia estructural de crecimiento, lo que justificaría múltiplos más altos de forma sostenida.

SK Hynix, Samsung y la taiwanesa TSMC representan más del 25% del índice MSCI de mercados emergentes y aportaron más del 70% de su ganancia en 2026, lo que convirtió a toda esa clase de activos en un sustituto de la apuesta por infraestructura de IA.

Por qué los extranjeros venden mientras los minoristas apuestan con deuda

La señal más citada por los escépticos es el comportamiento de los fondos globales, los inversionistas extranjeros, que poseen alrededor del 39% del KOSPI, vendieron cerca de US$60.000 millones desde enero, concentrados justamente en Samsung Electronics y SK Hynix. Buena parte de esas ventas, sin embargo, responde a rebalanceo de carteras y no a una apuesta bajista, ya que el peso de las dos acciones obliga a los gestores diversificados a recortar posiciones para no asumir un riesgo excesivo en un solo nombre.

Los datos analizan los flujos acumulados de entrada y salida de SK Hynix. Fuente: Bloomberg.

Mientras los extranjeros recortan, el inversionista local amplifica. Los depósitos en cuentas de corretaje llegaron a 137 billones de wones, unos US$91.000 millones, y los préstamos de margen tocaron niveles récord. Según la Financial Supervisory Service de Corea, los inversionistas de 50 años o más representaron más del 60% de un saldo de margen de 27.2 billones de wones, cerca de US$18.500 millones, en los diez principales corredores durante el primer trimestre, más del doble que un año atrás.

Ese apalancamiento convive con productos que añaden fragilidad, los populares productos estructurados ligados a acciones obligan a los intermediarios a cubrirse de forma dinámica en las caídas, y han aparecido futuros perpetuos con apalancamiento de hasta diez veces sobre nombres como SK Hynix. La volatilidad del KOSPI ronda 71, un nivel que implica movimientos diarios cercanos al 4.5%, inusual para un índice y más propio de un instrumento de alto beta. La combinación de margen, estructurados y posicionamiento concentrado deja al mercado expuesto a vacíos de liquidez si el impulso se revierte.

El won débil y el giro del fondo de pensiones

El won se depreció 4.6% frente al dólar en lo que va de 2026 y superó la barrera de 1.500 por dólar, según datos de mercado, presionado desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos y por la salida de capital local hacia activos del exterior. El contraste es marcado, ya que el KOSPI subió casi 97% en el mismo periodo en que la divisa retrocedía.

En ese contexto, el fondo de pensiones nacional movió ficha. El National Pension Service, que administra cerca de 1.610 billones de wones, equivalentes a US$1.07 billones, elevó su meta de acciones domésticas a 20.8% desde el 14.9% fijado en enero y redujo su objetivo de renta variable extranjera a 34.7% desde 37.2%, con vigencia a fines de junio, según informó el Ministerio de Salud. La decisión reduce la necesidad del fondo de vender acciones coreanas para rebalancear tras el salto del índice y, al recortar la inversión externa, alivia la demanda de dólares y la presión sobre el won.

El movimiento del fondo ilustra la disyuntiva de fondo. Los reguladores buscan sostener el mercado y obtener el estatus de mercado desarrollado de MSCI, un cambio que podría atraer nuevos flujos, pero al hacerlo profundizan la dependencia del índice respecto de un grupo reducido de fabricantes de semiconductores. Para el inversionista, la conclusión es que el resultado del KOSPI quedó atado, casi por completo, a la continuidad del ciclo de la inteligencia artificial y de la demanda de memoria.

Gráfico del MSCI Korea. Fuente: xStation5.