Bolsa Mexicana cae: buenos datos de EE.UU. elevan presión sobre tasas

La Bolsa Mexicana tiene una caída significativa con la gran mayoría de sus acciones corrigiendo. ¿Será que los buenos datos económicos de Estados Unidos que se presentaron hoy impactan en el mercado local? La respuesta es sí: podría ser que esta caída tenga un doble impacto en el IPC.

El primer impacto es, por supuesto, el canal cambiario y el diferencial de tasas. Cuando los datos económicos en Estados Unidos salen más fuertes de lo que se espera, los rendimientos de los bonos del Tesoro suben porque el mercado asume que la Fed mantendrá una postura restrictiva. Esto desencadena un fortalecimiento del índice del dólar (USDIDX), el cual se aprecia globalmente y de inmediato presiona y deprecia al peso mexicano. También se genera una compresión por el carry trade, aunque el Banco de México mantenga una tasa de interés atractiva, si las tasas nominales y reales de EE. UU. suben, el diferencial que paga nuestro país para asumir riesgo emergente se reduce en términos relativos.

El segundo impacto es la correlación de flujos y la liquidez global. Si el S&P 500 sufre una corrección y los inversionistas retiran capital de fondos de renta variable global o de mercados emergentes, las mesas de dinero se ven obligadas a vender de forma proporcional las acciones subyacentes para cubrir esos retiros. Esto genera una presión de venta forzada también en la plaza local.

En resumen: sí, la Bolsa Mexicana sufre un doble golpe por el ajuste de tasas y la volatilidad del peso, al mismo tiempo que recibe el impacto de flujo por liquidación algorítmica y aversión al riesgo global.

Los niveles clave de corto plazo para el IPC son el nivel actual en los 66,177 y la parte de resistencia en los 70,077. La pérdida del nivel de los 66,177 podría agilizar una caída a la parte inferior del canal en los 58,466 puntos. Fuente: xStation5.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.