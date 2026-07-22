La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos entra en su fase más intensa

General Motors publicó ayer unas cifras mejores de lo esperado. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 48.000 millones de dólares, frente a los 47.000 millones previstos por el consenso, mientras que el beneficio por acción (BPA) se situó en 3,57 dólares, por encima de los 3,20 dólares esperados. Además, la empresa elevó en varios puntos porcentuales sus previsiones para las principales métricas operativas de cierre del ejercicio.

Hoy llega el turno de compañías aún más relevantes, con la esperada publicación de los resultados trimestrales de Tesla y Google.

En el plano macroeconómico, la jornada se presenta mucho más tranquila. La principal referencia del día ya se ha conocido: la inflación del Reino Unido. Aunque el dato general sorprendió a la baja, no fue suficiente para que los inversores redujeran sus expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

Principales publicaciones macroeconómicas

Alemania

El índice ZEW de confianza económica de Alemania aumentó 15,8 puntos en julio, consolidándose claramente en terreno positivo y apuntando a una mejora adicional de las expectativas sobre la economía alemana.

La valoración de la situación económica actual también mejoró, aunque de forma mucho más moderada. El indicador avanzó 3,4 puntos, hasta -77,6, lo que refleja que las condiciones actuales siguen siendo percibidas como muy débiles.

El presidente del ZEW, Achim Wambach, señaló que las reformas comienzan a dar resultados y que la mejora se extiende tanto a los sectores exportadores como a la demanda interna. No obstante, la industria automovilística continúa siendo uno de los segmentos más débiles de la economía.

Hungría

La atención también se centró ayer, de forma poco habitual, en Hungría. El Banco Nacional de Hungría (MNB) realizó su segundo recorte de tipos de interés desde el inicio de la guerra con Irán.

La decisión responde a que la inflación (1,7%) ha caído por debajo del objetivo del banco central (3% ± 1 punto porcentual). Aun así, el tipo de interés de referencia en Hungría sigue situándose dos puntos porcentuales por encima del de Polonia, lo que deja margen para nuevos recortes.

Si el todavía sólido crecimiento salarial (7% en términos reales, descontando la inflación) no supone un obstáculo, esperamos que el proceso de relajación monetaria continúe en las próximas reuniones.

Reino Unido

La atención se desplaza hoy al Reino Unido, donde se han publicado los datos de inflación de junio.

La inflación general descendió más de lo previsto, hasta el 2,6%, debido principalmente al descenso de los precios de los combustibles.

Sin embargo, para los inversores resulta más relevante que la inflación subyacente permaneciera estable en el 2,6% y que la inflación de los servicios apenas descendiera hasta el 3,6%, un nivel que sigue siendo la principal preocupación del Banco de Inglaterra.

Según las expectativas del mercado, los inversores continúan descontando dos subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra antes de final de año, siendo septiembre la fecha más probable para la primera. En cambio, parece poco probable que se produzca un movimiento en la reunión del 30 de julio.

Calendario económico de la semana

Miércoles

Polonia – Ventas minoristas (junio)

🕒 08:30

• Dato anterior: 3,0%

• Consenso: 5,3%

Polonia – Confianza del consumidor (junio)

🕒 08:30

• Dato anterior: -9,9

• Consenso: -10,2

Sudáfrica – IPC (junio)

🕒 09:00

• Dato anterior: 4,5%

• Consenso: 4,7%

Estados Unidos – Inventarios semanales de petróleo (DOE)

🕒 15:30

• Dato anterior: -1,692 millones de barriles

• Consenso: -1,950 millones de barriles

Jueves

Australia – Tasa de desempleo (junio)

🕒 02:30

• Dato anterior: 4,4%

• Consenso: 4,4%

Polonia – Tasa de desempleo (junio)

🕒 08:30

• Dato anterior: 5,9%

• Consenso: 5,8%

Resultados empresariales

Antes de la apertura (BMO)

AT&T

Philip Morris

GE Vernova

Después del cierre (AMC)

Tesla

Alphabet (Google)

IBM

ServiceNow

Southwest Airlines

Tres mercados a seguir

S&P 500

La jornada de hoy será, sin duda, la más intensa de la semana en cuanto a resultados de las grandes compañías estadounidenses. Toda la atención estará centrada en gigantes como Tesla, Google, AT&T e IBM, cuyos resultados podrían influir de forma significativa tanto en los índices bursátiles como en el sentimiento general del mercado.

Petróleo

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado notablemente tras la muerte de al menos tres soldados estadounidenses en ataques iraníes registrados el pasado fin de semana en Jordania e Irak.

Se acumulan ya once noches consecutivas de bombardeos. Los mediadores —Catar, Egipto y Pakistán— tenían previsto presentar ayer una propuesta de alto el fuego de diez días, lo que ofrece cierta esperanza de volver a la situación posterior al memorando de 60 días. Tanto las autoridades iraníes como la Administración Trump han manifestado su disposición a retomar las negociaciones.

USD/JPY

El cruce USD/JPY alcanzó ayer su nivel más alto en casi 40 años, superando la barrera de 163 yenes por dólar por primera vez desde 1986.

A largo plazo, este movimiento responde principalmente al renovado interés por la estrategia de carry trade. Sin embargo, en los últimos días el principal factor detrás de la debilidad del yen ha sido el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el consiguiente encarecimiento de las materias primas energéticas.

Japón depende de las importaciones para cubrir cerca del 90% de sus necesidades energéticas, siendo Oriente Medio uno de sus principales proveedores en condiciones normales.