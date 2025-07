Bono a 10 años sube antes de actas del FOMC📈

馃彌锔 Conoce los detalles de la 煤ltima decisi贸n de la Reserva Federal La decisi贸n m谩s reciente de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de inter茅s (en el rango de 4,25鈥%鈥4,50鈥% desde diciembre) estuvo en l铆nea con las expectativas del mercado.

Sin embargo, el discurso interno de la Fed ha venido evolucionando r谩pidamente ante la llegada de nuevos datos macroecon贸micos.

La reuni贸n del FOMC de junio tuvo lugar antes de la publicaci贸n de un informe NFP muy s贸lido, lo que redujo las expectativas de recortes de tasas. El mercado laboral super贸 las previsiones (m谩s creaci贸n de empleo de lo anticipado por el consenso), lo que justific贸 la postura cautelosa y paciente de la Fed. Como resultado, se detuvo la ca铆da en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os de EE.鈥疷U. Qu茅 esperar de las actas del FOMC: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Divisi贸n interna en la Fed: Christopher Waller y Michelle Bowman (nombrados por Trump) respaldan un recorte en julio; mientras tanto, 7 miembros no prev茅n recortes en todo 2025, y 17 anticipan uno o dos.

Expectativas del mercado vs. realidad de la Fed: Los mercados siguen descontando dos recortes antes de que termine 2025, pese a que algunos miembros del FOMC no ven margen para flexibilizaci贸n. Esto ser铆a el cuarto a帽o consecutivo en el que el mercado proyecta una trayectoria m谩s expansiva de la que finalmente se concreta.

Calendario de recortes: Aunque un recorte en julio parece muy improbable, la Fed podr铆a estar preparando el terreno para una posible reducci贸n en septiembre, siempre que se estabilicen los datos macroecon贸micos y se aclaren los efectos de los aranceles.

Inflaci贸n vs. aranceles: El debate probablemente abord贸 si las subidas de precios impulsadas por aranceles ser谩n temporales o persistentes. Las 煤ltimas proyecciones de la Fed apuntan a una inflaci贸n PCE elevada hasta 2027, lo que podr铆a limitar el margen para recortes r谩pidos.

Mercado laboral: La ausencia de se帽ales claramente negativas podr铆a reforzar la postura de 鈥渆sperar y ver鈥 de la Fed, especialmente si el empleo se mantiene s贸lido y el desempleo estable. La fortaleza del mercado laboral podr铆a retrasar los recortes de tasas, incluso ante presiones inflacionarias por aranceles.

Pol铆tica fiscal y deuda: Los participantes del mercado tambi茅n observan con atenci贸n el aumento en los costos de endeudamiento y las subastas de deuda del Tesoro de EE.鈥疷U. La debilidad en la demanda (como la observada en la subasta a 3 a帽os del martes) podr铆a generar inquietud sobre la sostenibilidad de los niveles de deuda p煤blica, lo cual puede influir en la pol铆tica monetaria. Fuente: xStation5

