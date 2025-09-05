Leer más

Braze sube un 12 % gracias a unas sólidas perspectivas financieras 📌

14:34 5 de septiembre de 2025

Braze (Estados Unidos) llegó a subir hasta un 19 % en el premarket tras presentar sólidos resultados del 2T fiscal y una guía para el 3T mejor a lo esperado. No obstante, durante la sesión las alzas se redujeron al 12 %. La dirección destacó el impulso de la personalización impulsada por IA y la tendencia del first-party data. La compañía también sorprendió positivamente en renovaciones de contratos y en la conversión mejorada de grandes acuerdos.

Resumen financiero (principales métricas):

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

  • Ingresos 2T: USD 180,1 millones vs. USD 171,7 millones est. (+8,4 millones por encima)

  • BPA ajustado 2T: USD 0,15 vs. USD 0,03 est. (+0,12 por encima)

  • Resultado neto 2T: pérdida de USD 27,9 millones

  • Margen bruto ajustado: 69,3 % (vs. 69,7 % est.)

  • Guía de ingresos 3T: USD 183,5–184,5 millones (vs. USD 180,3 millones cons.; ~+3,2–4,2 millones por encima)

  • Guía de BPA ajustado 3T: USD -0,06 a -0,07 (vs. USD 0,02 cons.)

  • Guía de ingresos FY2026: USD 717–720 millones (vs. USD 702–706 millones guía previa; USD 704,4 millones cons.)

  • Guía de BPA ajustado FY2026: USD 0,41–0,42 (vs. USD 0,15–0,18 guía previa; USD 0,17 cons.)

Un aspecto clave a vigilar es la rentabilidad: el margen bruto cayó interanual y se situó ligeramente por debajo del consenso, aunque la ejecución operativa pareció compensarlo, ya que la retención neta de ingresos (NRR) mostró descensos que se describieron como más moderados a lo largo del trimestre.

En conjunto, los resultados sugieren que Braze está navegando en un entorno macro mixto, mientras mantiene un crecimiento de suscripciones en el rango de los mid-teens (aprox. 13–17 %).

De forma destacada, la compañía elevó su guía tanto para el 3T como para el ejercicio fiscal 2026, lo que refleja una demanda sostenida de clientes para soluciones impulsadas por IA y personalización basada en first-party data.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

05.09.2025
19:51

La desaceleración del mercado laboral asegura un recorte de tipos de la Fed en septiembre 💲

Wall Street cerró la sesión a la baja. El S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,55 % cada uno, mientras que el Nasdaq retrocedió...

 19:40

Tres mercados a seguir la próxima semana (08.08.2025)

Venimos de datos clave del mercado laboral en EE. UU. y de la decisión de la OPEP+ sobre producción de crudo. Por delante se ubican otros...

 18:56

Colombia 2025: economía en crecimiento moderado y riesgos cambiarios

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 muestran un escenario de crecimiento moderado, pero rodeado de riesgos tanto internos como externos....
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo