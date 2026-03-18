Apertura de mercado: la tensión geopolítica y la inflación elevada enfrían el ánimo de Wall Street

La sesión del miércoles en Wall Street comienza con caídas marcadas, poniendo fin a un breve rally de alivio de dos días. Los inversores enfrentan un entorno complejo, marcado por la combinación de riesgos geopolíticos y datos macroeconómicos adversos, mientras la volatilidad vuelve a dominar el sentimiento del mercado.Además, tras el cierre de hoy se producirá el rollover de contratos de futuros, por lo que cualquier rebote en la apertura de mañana podría responder a ajustes técnicos más que a una mejora real del sentimiento.

Petróleo e inflación: el nuevo foco de preocupación

El ataque a infraestructura energética en Irán ha reactivado el repunte del petróleo, que acumula una subida cercana al 50% desde el inicio del conflicto (28 de febrero) y más de 70% en lo que va del año. Este shock energético alimenta el temor a una inflación más persistente (“sticky inflation”), lo que podría obligar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo del esperado. Aunque no se anticipa un regreso inmediato a subidas de tasas como en 2022, el mercado empieza a asumir que esperar una rápida normalización podría ser un error de política.

Inflación al productor (PPI): señal clave

El trasfondo inflacionario se ve reforzado por los últimos datos de inflación al productor (PPI):

PPI interanual (YoY): 3.4% (vs. 3.0% esperado; 2.9% previo)

PPI mensual (MoM): 0.7% (vs. 0.3% esperado; 0.5% previo)

PPI subyacente YoY: 3.9% (vs. 3.7% esperado; 3.6% previo)

PPI subyacente MoM: 0.5% (vs. 0.3% esperado; 0.8% previo)

Estos datos confirman que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas, incluso antes de reflejar completamente el impacto del petróleo, lo que complica aún más el margen de acción de la Fed.

Análisis técnico: presión sobre el S&P 500

El S&P 500 (US500) cae cerca de 0.6% en la apertura, borrando el optimismo reciente. El índice podría estar formando una vela envolvente bajista, señal técnica negativa tras el rebote previo. Un cierre por debajo de 6,700 puntos abriría la puerta a una corrección hacia la zona de demanda cercana a 6,600 puntos. Con el paso al nuevo contrato, se espera una apertura del US500 en torno a 50 puntos por encima del nivel del contrato de marzo. El comportamiento del mercado durante la jornada dependerá en gran medida del mensaje de Jerome Powell, especialmente sobre si la Fed considera el shock energético como algo transitorio o estructural.



Fuente: xStation

Empresas: la IA y los semiconductores resisten la caída general del mercado

A pesar del tono general negativo, algunos sectores muestran resiliencia. Micron Technology sigue destacando en 2026 gracias al boom de memoria; sus resultados tras el cierre serán clave para el sector. Por otro lado, empresas del sector óptico como Applied Optoelectronics (+9.5%), Lumentum (+10%) y Coherent (+6.4%) suben tras perspectivas optimistas sobre demanda de infraestructura de IA. Swarmer Inc, vinculada a software de drones con IA, continúa su fuerte rally con subidas superiores al 90%.

En contraste, Lululemon sigue bajo presión por previsiones de caída de beneficios mientras que los activos cripto y las empresas relacionadas con criptomonedas, como Gemini Space Station, retrocedieron luego de que Citi recortara sus previsiones para el bitcoin, señalando un avance legislativo limitado en Estados Unidos.

Análisis intraday: apertura de mercado

Hoy Wall Street abrió bajo presión, en un contexto de escalada en Medio Oriente que llevó al Brent sobre los $110, junto a sorpresas inflacionarias que reducen las expectativas de recortes de la Fed.

📊 Revisa el análisis intraday: comportamiento de índices, sentimiento del mercado y oportunidades clave.



